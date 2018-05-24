Cumhurbaşkanlığından son dakika bedelli askerlik açıklaması

Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir televizyon yay\u0131n\u0131nda bedelli askerli\u011fe bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131n\u0131n olumlu oldu\u011funu belirterek, "Profesyonel askerli\u011fe ge\u00e7ti\u011fimiz i\u00e7in bu dikkate al\u0131nmas\u0131 gereken bir husus. ,Benim d\u00fc\u015f\u00fcncem bu. Bedelli askerli\u011fe bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131m\u0131z m\u00fcspet." ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bedelli askerlik g\u00fcndemde geni\u015f yer bulmu\u015ftu.\r\n\r\n,Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131 sonras\u0131 g\u00f6zlerin \u00e7evrildi\u011fi Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan kendisine y\u00f6neltilen bedelli askerlik ile ilgili soruya, "Bedelli askerlik \u015fu anda h\u00fck\u00fcmetimizin g\u00fcndeminde de\u011fil. ,Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta F\u0131rat Kalkan\u0131 varken, bu \u015fehitlerimize \u00f6zellikle gazilerimize sayg\u0131s\u0131zl\u0131k olur. Bu i\u015flerin istismar\u0131n\u0131 yapanlar da \u00e7ok \u00e7ok fazla. \r\n,Hay\u0131rl\u0131s\u0131yla \u015fu \u00f6n\u00fcm\u00fczde se\u00e7im bitmi\u015f olsun, ba\u015fkanl\u0131k sistemine ge\u00e7i\u015f d\u00f6nemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yat\u0131r\u0131l\u0131r, at\u0131lmas\u0131 gereken ad\u0131m varsa bu ad\u0131mlar at\u0131l\u0131r. Ama \u015fu anda b\u00f6yle bir \u015fey kesinlikle s\u00f6z konusu de\u011fil.\u2019\u2019 demi\u015fti.\r\n,Best FM Haber M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ufuk Karc\u0131\u2019ya konu\u015fan Kal\u0131n ise, "Bedelli Askerlik g\u00fcndemimizde yok.. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te, \u015fartlara g\u00f6re bak\u0131l\u0131r. Ancak operasyonlar s\u00fcrerken, ter\u00f6rle m\u00fccadele belli bir noktaya gelmi\u015fken; Bedelli g\u00fcndemimizde yok" dedi.\r\n\r\n\r\n,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te, \u015fartlara g\u00f6re bak\u0131l\u0131r. Ancak operasyonlar s\u00fcrerken, ter\u00f6rle m\u00fccadele belli bir noktaya gelmi\u015fken; Bedelli g\u00fcndemimizde yok." diye konu\u015ftu.,.Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, 'bedelli askerlik' ile ilgili soruya cevap verdi.\r\n