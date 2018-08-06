Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? Oğlu Murat Arkın açıkladı

C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunu hakk\u0131nda, o\u011flu Murat Ark\u0131n bilgi verdi.,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta oyuncusu C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n o\u011flu Murat Ark\u0131n, babas\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k durumuna ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta oyuncusu C\u00fcneyt Ark\u0131n, Silivri\u2019deki yazl\u0131\u011f\u0131nda solunum s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. Yak\u0131nlar\u0131n\u0131n aramas\u0131 \u00fczerine 81 ya\u015f\u0131ndaki usta oyuncu, ambulansla \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,KOAH hastas\u0131 olan sanat\u00e7\u0131, kontroller i\u00e7in Silivri'deki bir \u00f6zel hastaneye gitti. Kontrolleri yap\u0131lan sanat\u00e7\u0131, rutin uygulama do\u011frultusunda oksijen ald\u0131 ve daha sonra evine geri d\u00f6nd\u00fc.,Ark\u0131n, Instagram hesab\u0131ndan babas\u0131n\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015farak, 'babam\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 gayet iyi, endi\u015felenecek bir durum yok' dedi.,\u0130\u015fte Murat Ark\u0131n'\u0131n instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 o mesaj...,"Babam\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 gayet iyi. Endi\u015felenecek bir durum yok. D\u00fcnden bu yana bizleri mesajlar\u0131 ile, dualar\u0131 ile yaln\u0131z b\u0131rakmayan sizler vefas\u0131n\u0131z, dostluksunuz. Sizler bu \u00fclkede hala g\u00fczel bir \u015feyler olabilece\u011finin en b\u00fcy\u00fck kan\u0131t\u0131s\u0131n\u0131z. Sa\u011f olun",.,D\u00fcn ak\u015fam saatlerinde gelen 'C\u00fcneyt Ark\u0131n yo\u011fun bak\u0131mda' haberleri ile herkes \u00fcz\u00fcnt\u00fcye bo\u011fulmu\u015ftu.