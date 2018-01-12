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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çorbacıya gitti
DÜNYA
-
Roma'da toplu taşıma çalışanları greve gitti
DÜNYA
-
ABD Temsilciler Meclisi Başkanından Trump'ın sözlerine tepki
DÜNYA
-
General Bajva: ABD açıklamaları ihanet hissi uyandırdı
SPOR
-
Göztepe, Poko transferini bitirdi
SPOR
-
Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
YAŞAM
-
Bankanın önünde buldukları 40 bin lirayı polise teslim ettiler
EKONOMİ
-
Binlerce kişiye 8 yıl erken emeklilik fırsatı
SPOR
-
Cyle Larin, İstanbul'a geldi
GÜNDEM
-
Eski EDOK komutanları davasında ara karar
SPOR
-
VAR sisteminde çevrim içi test maçları yapılıyor
SPOR
-
Medipol Başakşehir farklı kazandı
YAŞAM
-
Halk otobüsü sürücüsü, sahibi ölmüş ehliyetle yakalandı
DÜNYA
-
ABD Başkanı Trump, İran ile nükleer anlaşmayı uzattı
DÜNYA
-
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'Merkel' açıklaması
DÜNYA
-
ABD'nin Panama Büyükelçisi istifa etti
EKONOMİ
-
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
YAŞAM
-
Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YAŞAM
-
Adana’da PKK operasyonunda 2 tutuklama
GÜNDEM
-
Türkiye'den ABD'nin seyahat uyarısına sert cevap
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Cyle Larin, İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Cyle Larin, İstanbul'a geldi
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