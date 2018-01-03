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Türkiye Gazetesi

D vitamini ne işe yarar?

D vitamini ne işe yarar?
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D vitamini nedir, D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır, D vitamini hangi besinlerde bulunur, D vitamini eksikliği nelere sebep olur? sorularına bu başlık altında cevap vermeye çalıştık. Türkiye bir güneş ülkesi olmasına rağmen, toplumda önemli oranda kanserden obeziteye, gripten romatizmaya kadar birçok hastalıkla ilişkisi olduğu ispatlanan D vitamini eksikliği görülüyor. Öyle ki, ülkemizde yapılan “Prevalence and Vitamin D Deficiency and Associated Factors in Turkey” adlı bir araştırmaya göre her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var. Aynı çalışmaya göre kadınlarda D vitamini eksikliği yüzde 93 seviyelerine kadar çıkıyor. Peki D vitamini eksikse ne oluyor? Mutlaka takviye etmek gerekir mi? Eksikliğini nasıl anlayacağız?

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