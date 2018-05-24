Dağ ceylanları için "doğum" nöbeti

Sahadaki 75. Y\u0131l Ceylan \u00dcretme \u0130stasyonunda da y\u00fczlerce "gazella subgutturosa" t\u00fcr\u00fc da\u011f ceylan\u0131 do\u011fal alanlar\u0131nda ya\u015famlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Ceylanlar\u0131n \u00f6zellikle \u00fcreme d\u00f6nemlerinde zarar g\u00f6rmemesi ve yavrular\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131nmamas\u0131 i\u00e7in Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar \u015eanl\u0131urfa \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, sahada 24 saat n\u00f6bet tutuyor.,Alan\u0131 kameralarla da izleyen ekipler, gelen ihbarlar \u00fczerine k\u0131sa s\u00fcrede b\u00f6lgeye ula\u015farak ka\u00e7ak avc\u0131lar\u0131 yakal\u0131yor. Alanda arazi ara\u00e7lar\u0131yla n\u00f6bet tutan ekipler, ka\u00e7ak avc\u0131lar ve h\u0131rs\u0131zlara da f\u0131rsat vermiyor.,Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ceren \u015eahin Akp\u0131nar, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, sahada ka\u00e7ak avc\u0131lara kar\u015f\u0131 zaman zaman g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinden de destek ald\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, ge\u00e7en y\u0131l ka\u00e7ak avc\u0131lara 400 bin lira para cezas\u0131 kestiklerini ifade etti.,Akp\u0131nar, g\u00f6rev s\u0131ras\u0131nda koruma personellerin silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalabildi\u011fini anlatarak, \u015funlar\u0131 belirtti:\r\n\r\n"20 bin 504 hektarl\u0131k b\u00f6lgede y\u00fczlerce yabani ceylan do\u011fal ya\u015fam alan\u0131nda ya\u015famlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Hayvanlar\u0131n rahats\u0131z edilmemesi i\u00e7in bir\u00e7ok olumsuzlukla m\u00fccadele ediyoruz. Saham\u0131zda ceylanlarla birlikte farkl\u0131 ku\u015f t\u00fcrleri de mevcut. K\u0131l kuyruk, toy, \u00e7\u00f6l ko\u015far\u0131 ve s\u00fcrmeli k\u0131z ve k\u0131nal\u0131 keklik bulunuyor. Bunun yan\u0131nda alanda oklu kirpi de bulunuyor. Oklu kirpinin de ka\u00e7ak avc\u0131lar taraf\u0131ndan avland\u0131\u011f\u0131 biliyoruz. \u00d6zellikle ceylanlar\u0131n \u00fcreme d\u00f6neminde i\u015fimiz bir kat daha zorla\u015f\u0131yor. Yavrular\u0131n \u00e7al\u0131n\u0131p, sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ihbarlar\u0131n\u0131 al\u0131yoruz. Yavrular\u0131 \u00e7al\u0131nmamas\u0131 i\u00e7in 2 vardiya \u015feklinde 24 saat alanda oluyoruz. Bizler bunu \u00f6nlemek ad\u0131na \u00e7ok m\u00fccadele ediyoruz.",Akp\u0131nar, i\u015flerinin zor ve bir o kadar da tehlikeli oldu\u011funu belirterek, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u015fte g\u00f6n\u00fcll\u00fc olmak gerekiyor. Gece g\u00fcnd\u00fcz alanda bir\u00e7ok s\u0131k\u0131nt\u0131yla m\u00fccadele ediyoruz. Bu i\u015fi severek yapmazsan\u0131z bir s\u00fcre sonra i\u015fler aksamaya ba\u015fl\u0131yor. Buna \u00e7ok dikkat ediyoruz."\r\n\r\nGen\u00e7 bir ekiplerinin oldu\u011funu aktaran Akp\u0131nar, her ekibin ara\u00e7lar\u0131yla b\u00f6lgelerine gitti\u011fini, bunun yan\u0131nda yaya gruplar\u0131n\u0131n da bulundu\u011funu anlatt\u0131.\r\n\r\nAkp\u0131nar, ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131n sahaya genellikle gece gelmelerinden \u00f6t\u00fcr\u00fc arazi ara\u00e7lar\u0131 ve motosikletlerle de takipte bulunduklar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,Arazide takip s\u0131ras\u0131nda zaman zaman s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015fanabildi\u011fine dikkati \u00e7eken Akp\u0131nar, \u015f\u00f6yle dedi:\r\n\r\n"Koruma s\u0131ras\u0131nda bir\u00e7ok tehlikeye kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131yoruz. Koruma personellerimize zaman zaman ka\u00e7ak avc\u0131lar taraf\u0131ndan silahla m\u00fcdahaleler olabiliyor. Bu nedenle g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerimizle koordineli bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Yakalanan bir\u00e7ok ka\u00e7ak avc\u0131, i\u015flem yap\u0131ld\u0131ktan sonra g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim ediliyor. \u015eu ana kadar elimizde 80 dosya olu\u015ftu. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za gece g\u00fcnd\u00fcz demeden devam ediyoruz."\r\n\r\nKoruma personeli Ziya At\u00e7\u0131 da arkada\u015flar\u0131yla zor ve tehlikeli bir g\u00f6rev yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, yabani hayvanlar\u0131n do\u011fada ya\u015famlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmesi i\u00e7in m\u00fccadele ettiklerini kaydetti.