Dağa çıkan türkücü herkesi şoke etti

Da\u011fa \u00e7\u0131kan t\u00fcrk\u00fcc\u00fc herkesi \u015foke edecek bir \u015fey yapt\u0131...,T\u00fcrk\u00fcc\u00fc Ayd\u0131n Ayd\u0131n, d\u00fcnyada ve T\u00fcrkiye'de bir\u00e7ok ki\u015finin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 etkileyen obeziteye dikkat \u00e7ekmek amac\u0131yla s\u00f6yledi\u011fi '\u00dc\u00e7 Beyaz Maalesef' t\u00fcrk\u00fcs\u00fcn\u00fc, Hakkari'de 2 bin 800 rak\u0131mda bulunan Merga B\u00fctan Yaylas\u0131'nda kar banyosu yaparak seslendirdi.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 1.5 metreyi bulan kar \u00fczerine yak\u0131nlar\u0131yla birlikte uzanan Ayd\u0131n, k\u0131za\u011fa binerek T\u00fcrk\u00e7e ve K\u00fcrt\u00e7e olarak t\u00fcrk\u00fcy\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Hem obeziteye sava\u015f a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 hem de Hakkari'nin do\u011fal g\u00fczelliklerine dikkat \u00e7ekmek i\u00e7in b\u00f6yle bir etkinlik d\u00fczenledi\u011fini belirten Ayd\u0131n, "1,5 metre kar var. \u0130nsanlar bronzla\u015fmak i\u00e7in saunalara, solaryumlara binlerce lira para harc\u0131yor., Ben de diyorum ki i\u015fte b\u00f6yle g\u00fczel bir festivalde Hakkari'den \u00f6tesi yoktur. Hakkari'ye gelin, g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc gibi karla v\u00fccudumuzu y\u0131k\u0131yoruz. 3 beyaza una, \u015fekere ve tuza 'hay\u0131r' diyoruz. Ama kara 'evet' diyoruz" dedi.\r\n\r\n,Ayd\u0131n Ayd\u0131n ve beraberindekiler, daha sonra soba \u00fczerinde pi\u015firilmi\u015f patates, otlu peynir, bal ve tand\u0131r ekme\u011fi yedi.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc dikkat \u00e7ekmek istedi\u011fi konuyu \u015fu s\u00f6zlerle a\u00e7\u0131klad\u0131...