Dağdan petrol fışkıracak

PKK'n\u0131n s\u00f6zde mahkemesi'N\u0130 kurdu\u011fu yerde fla\u015f geli\u015fme,Daha \u00f6nce ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n s\u00f6zde mahkeme salonu kurup yarg\u0131lama yapt\u0131\u011f\u0131, kanl\u0131 ter\u00f6r eylemlerde bulundu\u011fu 2 bin 400 rak\u0131ml\u0131 Pervari il\u00e7esi ile Van aras\u0131nda bulunan Herekol'un do\u011fusundaki Yazl\u0131ca ve K\u00f6rkandil da\u011flar\u0131 ter\u00f6rden temizlenince T\u00fcrkiye Petrolleri (TPAO) ilk sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015fland\u0131.\r\n,Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde Van Jandarma Asayi\u015f Kolordu Komutan\u0131 Hac\u0131 \u0130lba\u015f, Siirt \u0130l Jandarma Komutan\u0131 Tu\u011fgeneral H\u00fcseyin Hilmi Atabay ile \u00fcs b\u00f6lgesini ziyaret etti. Askere moral ziyaretinde bulunan Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra TPAO taraf\u0131ndan sondaj yap\u0131lan \u015fantiye alan\u0131na giderek \u00e7al\u0131\u015fmalar hakk\u0131nda bilgi ald\u0131. Vali Atik, petrol arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etmesi i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc g\u00fcvenlik \u00f6nleminin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n, B\u00f6lgenin ter\u00f6rden tamamen temizlenme a\u015famas\u0131na gelindi\u011fini aktaran Vali Atik, "\u015eu an Pervari il\u00e7emizin Herekol da\u011flar\u0131n\u0131n eteklerindeyiz. Bulundu\u011fumuz nokta 2 bin 42 rak\u0131ml\u0131, daha \u00f6nce buralar ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan yo\u011fun olarak kullan\u0131lan alanlard\u0131. 10 y\u0131ld\u0131r T\u00fcrkiye Petrolleri'nin burayla ilgili projesi vard\u0131 ancak g\u00fcvenlik gerek\u00e7esiyle bir t\u00fcrl\u00fc ba\u015flanamayan bir projeydi. Son y\u0131llarda askerimizin devletimizin yapt\u0131\u011f\u0131 operasyonlarla beli k\u0131r\u0131lan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcnden bo\u015falan yerlerde \u015fuanda petrol arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \u0130n\u015fallah 2 ayl\u0131k bir \u00e7al\u0131\u015fma sonucunda petrol\u00fc bulaca\u011f\u0131z. \u00c7al\u0131\u015fma s\u00fcr\u00fcyor kule dikilmeye ba\u015fland\u0131" dedi.\r\n\r\n, Bu topraklar\u0131n art\u0131k ekonomiye kazand\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 aktaran Siirt Valisi Ali Fuat Atik, daha \u00f6nce ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn hakimiyetinde olan bu b\u00f6lgenin her kar\u0131\u015f\u0131nda devletin hakimiyet kurdu\u011funu s\u00f6yledi. Vali Atik, "Ter\u00f6r\u00fcn temizlenmesinde eme\u011fi ge\u00e7en jandarma komutan\u0131m\u0131za ve jandarma b\u00f6lge komutan\u0131m\u0131za, jandarma komutanl\u0131\u011f\u0131 personelimize te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Biz devletin kaynaklar\u0131n\u0131 art\u0131k ekonomiye kazand\u0131raca\u011f\u0131z. Ter\u00f6ristler \u015fimdi ka\u00e7acak delik ar\u0131yorlar. \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z\u0131n ifadesiyle, aynen ben de onu tekrarlamak istiyorum; bu sene a\u00e7 b\u0131rakaca\u011f\u0131z ter\u00f6ristleri.\r\n, Sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgede b\u00fcy\u00fck bir petrol yata\u011f\u0131n\u0131n bulundu\u011fu belirtildi.,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki aylarda farkl\u0131 noktalarda da \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n olmas\u0131 bekleniyor. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 Herekol Da\u011f\u0131 eteklerinde bin 500 metrede petrol\u00fcn arand\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 10 y\u0131ld\u0131r T\u00fcrkiye Petrolleri taraf\u0131ndan yap\u0131lmak istenen sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 g\u00fcvenlik gerek\u00e7esiyle yap\u0131lam\u0131yordu. Ter\u00f6r\u00fcn k\u00f6k\u00fcn\u00fcn b\u00f6lgeden kaz\u0131nmas\u0131yla ilk sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da ba\u015flad\u0131. \r\n,Operasyonlar\u0131m\u0131z devam ediyor. Kesinlikle bir tane ter\u00f6ristin bar\u0131nmas\u0131na izin vermeyece\u011fiz ve bu topraklar\u0131 ekonomiye kazand\u0131raca\u011f\u0131z" diye konu\u015ftu.\r\n,Da\u011fdan petrol f\u0131\u015fk\u0131racak.