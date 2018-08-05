Daha 25 yaşındaydı... Sinir krizi geçirdiler!

Kirazl\u0131tepe Mahallesi Se\u00e7kinler Soka\u011f\u0131'ndan arabas\u0131yla ge\u00e7en bir ki\u015fi, yol kenar\u0131nda park halindeki 34 ZK 4223 plakal\u0131 arac\u0131n \u015fof\u00f6r koltu\u011funda oturan bir ki\u015finin bayg\u0131n \u015fekilde kap\u0131dan sarkt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n,Vatanda\u015f\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k ekipleri, ara\u00e7taki ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. ,Polisin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede, \u00f6len ki\u015finin 25 ya\u015f\u0131ndaki Sait Ep oldu\u011fu tespit edildi.\r\n\r\n,Ep'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ard\u0131ndan, \u00f6l\u00fcm nedeninin belirlenmesi i\u00e7in Adli T\u0131p Kurumu'na kald\u0131r\u0131ld\u0131.,.,Olay \u00dcsk\u00fcdar'da ya\u015fand\u0131.