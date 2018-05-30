Dalyan turisti olabilmek için 6 bin kişi başvuruda bulundu

Mu\u011fla'n\u0131n Ortaca il\u00e7esi belediyesi, il\u00e7enin tan\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in ''T\u00fcrkiye\u2019nin En \u0130yi \u0130\u015fi'' projesini ba\u015flatt\u0131. ,Se\u00e7ilecek 1 ki\u015fi, profesyonel turist olarak b\u00f6lgeyi gezip tatil deneyimlerini ve foto\u011fraflar\u0131n\u0131 sosyal medyadan payla\u015facak ve 30 bin TL kazanacak. ,Projeye \u015fu ana kadar 6 bin ki\u015finin ba\u015fvuruda bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc Dalyan, Sar\u0131germe, \u0130ztuzu Plaj\u0131 ve Kaunos Antik Kenti\u2019ne ev sahipli\u011fi yapan Mu\u011fla\u2019n\u0131n Ortaca Belediyesi\u2019nin, il\u00e7enin tan\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in \u201830 bin lira maa\u015fla profesyonel turist aran\u0131yor\u2019 ilan\u0131 yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc. ,10 g\u00fcnde, belediyenin ve projenin internet sitesine giren yakla\u015f\u0131k 6 bin ki\u015fi resmi ba\u015fvuru yapt\u0131. Aralar\u0131nda yabanc\u0131lar\u0131n da oldu\u011fu adaylar, internet sitesindeki formu doldurup kendilerini tan\u0131tan 2 dakikal\u0131k video da ekledi.\r\n\r\n,Ba\u015fvuru yapanlar aras\u0131nda \u00f6\u011frenci, i\u015fkad\u0131n\u0131, foto\u011fraf\u00e7\u0131, sosyal medya uzman\u0131, rehber, \u00f6\u011fretmen, doktor, i\u015fadamlar\u0131 ve gezginler de var.\r\n,Habert\u00fcrk'te yer alan habere g\u00f6re; Best Job In Turkey (T\u00fcrkiye\u2019nin En \u0130yi \u0130\u015fi) projesiyle se\u00e7ilecek bir ki\u015fi, profesyonel turist olarak 1 ay boyunca gezip tatil deneyimlerini ve foto\u011fraflar\u0131n\u0131 Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplar\u0131nda payla\u015facak. ,T\u00fcm masraflar\u0131 Ortaca Belediyesi, esnaf ve STK\u2019lar taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak olan profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin lira da maa\u015f alacak.\r\n \r\n,Profesyonel turistin sigortas\u0131 da yap\u0131lacak. ,Yabanc\u0131 uyruklu vatanda\u015flar\u0131n da ba\u015fvurabilece\u011fi i\u015f i\u00e7in herhangi bir sigortal\u0131 i\u015f ve kurumda \u00e7al\u0131\u015fmama \u015fartlar\u0131 da aran\u0131yor. Son ba\u015fvuru tarihi ise 14 Temmuz.