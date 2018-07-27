Damat adayı Birkan'a büyük şok! Ablası öldürüldü

T\u00fcrkiye'de bir d\u00f6nem evlilik programlar\u0131yla g\u00fcndeme gelen damat aday\u0131 Birkan b\u00fcy\u00fck bir ac\u0131 ya\u015fad\u0131..,Olay, 21 Temmuz Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 20.00 s\u0131ralar\u0131nda Bah\u00e7elievler'de meydana geldi., \u0130ddiaya g\u00f6re, evlendirme programlar\u0131n\u0131n \u00fcnl\u00fc damat adaylar\u0131ndan biri olan Birkan Key'in ablas\u0131 Kader Key (38), sokakta y\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc s\u0131rada U\u011fur G. (34) isimli bir erke\u011fin silahl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frad\u0131. ,Kader Key, olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Polis ekiplerinin ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma sonucu olaydan birka\u00e7 saat sonra U\u011fur G. yakalanarak, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. U\u011fur G.'nin sorgusunun s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bilgisine ula\u015f\u0131ld\u0131.,Olay\u0131n ard\u0131ndan konu\u015fan Birkan Key, "Ac\u0131m\u0131z b\u00fcy\u00fck. Ak\u015fam saat 8-9 s\u0131ralar\u0131nda olay ger\u00e7ekle\u015fiyor. Polisten ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z bilgiye g\u00f6re, ablam sokak ortas\u0131nda kur\u015funlanarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. Bu olay\u0131n ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyorum. \u015eu an konu\u015furken i\u00e7im titriyor. Konu\u015fam\u0131yorum. Art\u0131k bu kad\u0131n cinayetlerine dur denilmesi gerekiyor. Yani bu ne demek? Bir kad\u0131n\u0131n alt\u0131 el kur\u015funlanarak \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi ne demek? Bu bir cahiliyet olamaz. Bu zalimlik, zul\u00fcm nedir yani? Art\u0131k bu kad\u0131n cinayetleri dursun, ne olursunuz dursun. Elinizi aya\u011f\u0131n\u0131z\u0131 \u00f6p\u00fcyorum, dursun. Art\u0131k istemiyoruz. Ben ablam\u0131 kaybettim, ba\u015fka kimse anas\u0131n\u0131 bac\u0131s\u0131n\u0131 kaybetmesin. Herkes anas\u0131na bac\u0131s\u0131na sahip \u00e7\u0131ks\u0131n arkada\u015flar. Ha, biz sahip \u00e7\u0131ksak da g\u00f6r\u00fcyorsunuz, sokakta gezerken anam\u0131z\u0131 bac\u0131m\u0131z\u0131 katlediyorlar. Biz nas\u0131l bir \u00fclke olduk?" diye konu\u015ftu. Olayla ilgili a\u00e7\u0131lan soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor. dedi.,6 el ate\u015f ederek Kader Key'i a\u011f\u0131r yaralayan U\u011fur G., olay yerinden ka\u00e7t\u0131. \u0130hbar \u00fczerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin t\u00fcm m\u00fcdahalelerine ra\u011fmen ,\u00d6te yandan iddiaya g\u00f6re; e\u015finden ayr\u0131lan 2 \u00e7ocuk annesi Kader Key ve U\u011fur G. bir s\u00fcredir g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyordu. K\u0131skan\u00e7l\u0131k y\u00fcz\u00fcnden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen tart\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda U\u011fur G. kad\u0131n\u0131 silahla \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.