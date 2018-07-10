Damat balayında öldü.... Sebebi inanılmaz!

\u0130ngiltere\u2019de yeni evlenen \u00e7iftin \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 alay\u0131 b\u00fcy\u00fck bir dramla bitti. ,Yeni evlili\u011finin mutlulu\u011funu ya\u015fayan damat,birka\u00e7 g\u00fcn sonra kendini k\u00f6t\u00fc hissetmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,\u0130ngiltere, Bat\u0131 Yorkshire\u2019de yeni evlenen \u00e7ift balay\u0131na Afrika'daki Ye\u015fil Burun Adalar\u0131\u2019na gitmi\u015fti. ,Beraber orada \u00fc\u00e7 g\u00fcn ge\u00e7iren \u00e7iftten sadece gelin geri d\u00f6nebildi. ,Damat, balay\u0131nda ancak otopside \u00f6\u011frenilen bir nedenden dolay\u0131 \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Yeni evli, 33 ya\u015f\u0131ndaki Aimee ve 31 ya\u015f\u0131ndaki Alan Simms 2011 y\u0131l\u0131nda tan\u0131\u015fm\u0131\u015flard\u0131. ,Bu ay evlenen \u00e7ift, balay\u0131 i\u00e7in Afrika\u2019daki Ye\u015fil Burun Adalar\u0131\u2019na gitti. ,\u0130ki g\u00fcn boyunca etraf\u0131 gezen \u00e7iftin k\u00e2busu \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcn sabah\u0131 Damat Alan kahvalt\u0131dan sonra odada kald\u0131, e\u015fi ise havuza gitti. Annesi ile konu\u015fan Alan k\u00f6t\u00fc hissetmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. ,\u00d6\u011fleden sonra durumu k\u00f6t\u00fcle\u015fmeye ba\u015flayan Alan t\u00fcm g\u00fcn\u00fc uyuyarak ge\u00e7irdi. E\u015fine g\u00f6re, ak\u015fam yeme\u011finde normalden daha sakindi ve direk odaya gitmek istemi\u015fti.\r\n\r\n,Gece 4 gibi, ac\u0131yla uyanan Alan, Aimee\u2019den doktor \u00e7a\u011f\u0131rmas\u0131n\u0131 istedi. Otelin hem\u015firesi, onun yemekten zehirlendi\u011fini sand\u0131. Uygun ila\u00e7lar\u0131 veren hem\u015fire Alan\u2019\u0131 4 saat boyunca kontrol alt\u0131nda tuttu.\r\n\r\n,Saat 8\u2019de hastaneye kald\u0131r\u0131lan Alan, bilmedi\u011fi bir sebepten dolay\u0131 \u00e7ok k\u00f6t\u00fc hastayd\u0131., E\u015fi Aimee, \u201cHastaneye kald\u0131r\u0131rken \u00e7ok k\u00f6t\u00fcyd\u00fc. Her daim yan\u0131ndayd\u0131m. Ona sadece zehirlendi\u011fini ve iyi olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyip durdum. Ba\u015f\u0131n\u0131 ok\u015fuyor, elini tutuyordum.\u201d dedi.\r\n\r\nDoktorlar Alan\u2019\u0131n durumunu d\u00fczeltemedi. Alan hastaneye kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00e7ok uzun s\u00fcrmeden \u00f6ld\u00fc. Aimee, \u201cBeni ba\u015fka bir odaya ald\u0131klar\u0131nda neyin olaca\u011f\u0131n\u0131 anlam\u0131\u015ft\u0131m. Alan \u00f6l\u00fcyordu. Yapt\u0131klar\u0131 kalp masaj\u0131 ve di\u011fer t\u00fcm m\u00fcdahaleler onu kurtaramad\u0131.\u201d dedi.\r\n\r\n,Aimee, e\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra zorla u\u00e7a\u011fa bindirildi ve \u0130ngiltere\u2019ye d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\nAimee bu durum hakk\u0131nda, \u201cBeni zorla bindirdiler. Ondan ayr\u0131lmak istemiyordum. Daha yeni evlenmi\u015ftik. U\u00e7ak kalk\u0131\u015f yapar yapmaz a\u011flamaya ba\u015flad\u0131m. G\u00fcnlerce a\u011flad\u0131m.\u201d dedi.\r\n\r\n2 g\u00fcn sonra ise Alan\u2019\u0131n bedeni geldi ve otopsinin ard\u0131ndan cenaze ger\u00e7ekle\u015fti. Otopside Alan\u2019\u0131n 19 ya\u015f\u0131ndayken yakaland\u0131\u011f\u0131 beyin kanserinin tekrarlad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Kanser bu sefer ci\u011ferlerinde kendini g\u00f6stermi\u015fti ve son raddeye gelene kadar fark edilmemi\u015fti.\r\n\r\nAimee cenazede yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, \u201cT\u00fcm arkada\u015flar\u0131 ve ben \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan \u015fok i\u00e7indeyiz. O \u00e7ok mutlu ve arkada\u015f canl\u0131s\u0131yd\u0131. Herhangi bir arkada\u015f\u0131 i\u00e7in her \u015feyi yapard\u0131. Onu \u00f6zleyece\u011fiz. Onun g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sesi ve kilosu, arkas\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir bo\u015fluk b\u0131rakacak.\u201d dedi.\r\n\r\n