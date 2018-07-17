Damat Denizi olmayan Manisa’da gelini kayıkla aldı

Damat, gelini babas\u0131n\u0131n evinden 4 tekerlekli, halat yard\u0131m\u0131yla \u00e7ekilerek hareket ettirilebilen kay\u0131kla ald\u0131. ,Babas\u0131n\u0131n, Fatih Sultan Mehmet\u2019in \u0130stanbul\u2019u fethinde karadan y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc gemilerden esinlenerek tasarlad\u0131\u011f\u0131 kay\u0131kla m\u00fcstakbel e\u015fini alan damat, halatla \u00e7ekti\u011fi kay\u0131kla hayat arkada\u015f\u0131na \u015fehir turu yapt\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Denizi olmayan Manisa\u2019da gelini kay\u0131kla ald\u0131 Manisa\u2019da d\u00fczenlenen gelin alma t\u00f6reni renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere sahne oldu. ,T\u00fclay-Halil \u0130nser ile Derya -Mehmet Do\u011frul \u00e7iftlerinin \u00e7ocuklar\u0131 Damla Do\u011frul ve Kemal \u0130nser, s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 t\u00f6ren sonras\u0131 d\u00fcnya evine girdi. ,Damat Kemal \u0130nser, bir s\u00fcre \u00f6nce yap\u0131lan nikahla hayat\u0131n\u0131 birle\u015ftirdi\u011fi e\u015fi Damla \u0130nser\u2019i baba evinden kay\u0131kla ald\u0131. \r\n\r\n,Kuaf\u00f6rl\u00fck yapan babas\u0131 Halil \u0130nser taraf\u0131ndan tasarlanan, 4 tekerlekli ve halat yard\u0131m\u0131yla \u00e7ekilebilen kay\u0131\u011fa evinin \u00f6n\u00fcnde binen damat Kemal \u0130nser, temsili yeni\u00e7eri askerleri taraf\u0131ndan \u00e7ekilerek, gelin Damla \u0130nser\u2019in babaevine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Evinden ald\u0131\u011f\u0131 m\u00fcstakbel e\u015fini kay\u0131\u011fa bindiren damat Kemal \u0130nser, kay\u0131\u011f\u0131n halat\u0131n\u0131 omuzlay\u0131p \u00e7ekerek hayat arkada\u015f\u0131na \u015fehir turu yapt\u0131rd\u0131. ,G\u00fczergah boyunca vatanda\u015flar\u0131n ilgisiyle kar\u015f\u0131la\u015fan gelin ve damat, olu\u015fan trafik s\u0131k\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131na s\u00fcr\u00fcc\u00fclerden de alk\u0131\u015f ald\u0131. ,Tekerlekli kay\u0131\u011f\u0131 bindirilmi\u015f gelini ve kay\u0131\u011f\u0131 \u00e7eken damad\u0131 \u015fehir merkezinde g\u00f6ren baz\u0131 vatanda\u015flar ise \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 gizleyemedi., Denize k\u0131y\u0131s\u0131 olmayan Manisa\u2019da gelinin kay\u0131kla al\u0131nmas\u0131 ve \u015fehir turu yapt\u0131r\u0131lmas\u0131 renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,Kay\u0131\u011f\u0131 yapan damad\u0131n babas\u0131 Halil \u0130nser, \u201c1453'te Fatih, \u0130stanbul'u fethetti. Biz de 4 y\u0131ld\u0131r zorlu bir s\u00fcre\u00e7 ge\u00e7irdik. ,En g\u00fczel k\u0131z\u0131n g\u00f6nl\u00fcn\u00fc fethettik. Fatih kay\u0131klar\u0131 da\u011flardan y\u00fcr\u00fctt\u00fc. Ben de karadan y\u00fcr\u00fcteyim diye b\u00f6yle bir mizansen haz\u0131rlad\u0131m. ,Zorlu bir s\u00fcre\u00e7ti. E\u015f dost vas\u0131tas\u0131yla bu kay\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131k" dedi. Damad\u0131n annesi T\u00fclay \u0130nser, \u201cBu an\u0131 d\u00f6rt g\u00f6zle bekliyorduk. Allah ge\u00e7im versin evlatlar\u0131m\u0131za. E\u015fimle beraber konu\u015ftuk. Arkada\u015flar\u0131m\u0131z sayesinde karar verdik. \u00c7ok ilgin\u00e7 olaca\u011f\u0131n\u0131 da d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. O\u011flumuz da bunu \u00e7ok istiyordu" diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,Gelin Damla \u0130nser ise b\u00f6yle bir \u015feyi beklemedi\u011fini, kay\u0131k s\u00fcrprizinin kendisini mutlu etti\u011fini s\u00f6yledi.