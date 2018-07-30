Dananın kuyruğu bugün kopacak!

24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan CHP\u2019de ba\u015flayan ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay tart\u0131\u015fmalar\u0131nda son viraja girildi. ,CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi g\u00fcn\u00fc ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay talebiyle noter kanal\u0131yla ba\u015flatt\u0131klar\u0131 imza s\u00fcrecinde sona gelindi. Parti t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re, ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay talebiyle ba\u015flanan 15 g\u00fcnl\u00fck imza s\u00fcreci bug\u00fcn saat 17.30\u2019da sona eriyor. ,\u201cDe\u011fi\u015fim ve Umut Kurultay\u0131\u201d i\u00e7in yeterli say\u0131da imza toplad\u0131klar\u0131n\u0131 duyuran muhaliflerin, imzalar\u0131 bu hafta i\u00e7inde Genel Merkez\u2019e teslim etmeleri gerekiyor. Parti T\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re Genel Merkez\u2019e teslim edilen imzalar\u0131n MYK \u00fcyelerince incelenmesinin ard\u0131ndan yeterli imza topland\u0131\u011f\u0131na karar verilirse Genel Ba\u015fkan Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun 45 g\u00fcn i\u00e7inde kurultay \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapmas\u0131 gerekiyor. ,Kurultay tarihi olarak muhalifler 9 Eyl\u00fcl olan partinin kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc i\u015faret ederken, kulislerde kurultay i\u00e7in gerekli imzalar\u0131n toplanmas\u0131 durumunda K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun daha erken bir tarihte kurultay \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapabilece\u011fi de\u011ferlendiriliyor. ,\u00d6te yandan kulislerde ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultaya gidilmesi h\u00e2linde kurultay\u0131n \u201colduk\u00e7a hareketli ve sert ge\u00e7ece\u011fi\u201d yorumlar\u0131 da yap\u0131l\u0131yor.,D\u00fcn ak\u015fam bir televizyon kanal\u0131nda konu\u015fan Muharrem \u0130nce, kurultay \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 tekrarlayarak, "Yar\u0131n 1.250 delege imza vermezse, ben \u00e7ekilirim kenara. 1.250 delegemimiz bu ak\u015fam \u015funa karar verecek; ,'bizim hedefimiz T\u00fcrkiye Cumhuriyeti'ni y\u00f6netmek mi, yoksa CHP'yi mi y\u00f6netmek, ya da Be\u015fikta\u015f, \u00c7ankaya, Kad\u0131k\u00f6y'\u00fc y\u00f6netmek mi?\u201d dedi. ,\u0130nce \u015f\u00f6yle devam etti: \u201cAnadolu'da 100 milletvekili geziyor. '\u0130mzan\u0131 geri al' diye bask\u0131 yap\u0131yorlar. Bunlar\u0131 sadece Genel Ba\u015fkan'a g\u00f6steririm. ,Ses kay\u0131tlar\u0131, mesajlar var. Ben \u015fimdiden uyar\u0131yorum, tehlikeyi g\u00f6r\u00fcyorum. Yerel se\u00e7imler var, belediyelerin yar\u0131s\u0131n\u0131 kaybediyoruz., Belediye ba\u015fkanlar\u0131na, meclis \u00fcyelerine sesleniyorum. Partinin oyu y\u00fczde 15'e d\u00fc\u015ferse senin adayl\u0131\u011f\u0131n ne i\u015fe yarayacak? Ancak masraf olacak.\u201d