David Ospina Beşiktaş'ta!

Be\u015fikta\u015f'ta kaleci transferi konusunda hareketli g\u00fcnler ya\u015fan\u0131yor.,\r\nFulham'\u0131n, \u0130spanyol file bek\u00e7isi Fabricio i\u00e7in siyah-beyazl\u0131lara yapt\u0131\u011f\u0131 teklifi art\u0131rmas\u0131 man\u015fetlere ta\u015f\u0131n\u0131rken; Fabri'nin tak\u0131mdan ayr\u0131lma ihtimaline kar\u015f\u0131l\u0131k kaleci aray\u0131\u015flar\u0131na giren Be\u015fikta\u015f'\u0131n transferde bombay\u0131 patlatmaya haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,\r\nKolombiya'n\u0131n \u00f6nemli spor gazetecileri aras\u0131nda g\u00f6sterilen Estaban Jaramillo resmi twitter hesab\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 haberde Kolombiyal\u0131 eldivenin yeni adresinin Be\u015fikta\u015f oldu\u011funu yazarken \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n\r\n"David Ospina, Be\u015fikta\u015f'la \u00e7oktan anla\u015ft\u0131 ve imza i\u00e7in bekliyor. Ospina, Sevilla ve Napoli'dense Be\u015fikta\u015f'\u0131n teklifini daha cazip buldu. Dolay\u0131s\u0131yla yeni dura\u011f\u0131 T\u00fcrkiye olacak."\r\n\r\n,Bu arada Be\u015fikta\u015f'\u0131n son oynad\u0131\u011f\u0131 Reading ma\u00e7\u0131nda kadroya al\u0131nmayan Fabri i\u00e7in \u0130ngiliz ekibi Fulham'\u0131n teklifini 6 milyon euro'ya y\u00fckseltti\u011fi ve bunun \u00fczerine y\u00f6netimin konuyu \u015eenol G\u00fcne\u015f ile paylad\u0131\u011f\u0131 ve "Bu \u015fartlarda Fabri'nin sat\u0131\u015f\u0131na s\u0131cak bak\u0131yoruz, karar sizin" dedi\u011fi ifade edildi. (Fotoma\u00e7)