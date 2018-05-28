Davutoğlu'ndan 'darbe' paylaşımı

Ahmet Aydemir \/ T\u00fcrkiye gazetesi - Eski Ba\u015fbakan ve AK Parti milletvekili Ahmet Davuto\u011flu, 27 May\u0131s darbesinin y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde dikkat \u00e7eken bir payla\u015f\u0131mda bulundu.,Davuto\u011flu'nun, ''27 May\u0131s\u2019\u0131 tertipleyenler ne \u00fclkemizin demokrasi yolculu\u011funu durdurabildi ne de merhum Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z selefim Say\u0131n Menderes ve arkada\u015flar\u0131n\u0131 milletin g\u00f6nl\u00fcnden silebildi.Her t\u00fcrl\u00fc darbe ve vesayete kar\u015f\u0131 millet iradesinin hakimiyeti i\u00e7in can veren \u015fehitlerimizi rahmetle an\u0131yorum.'' ifadelerine yer verdi\u011fi Tweet, k\u0131sa s\u00fcrede binlerce be\u011feni, retweet ve yorum ya\u011fmuruna tutuldu.\r\n\r\n,Bunlardan biri de eski Ba\u015fbakan, AK Parti milletvekili Ahmet Davuto\u011flu...\r\n\r\n,T\u00fcrkiye, 27 May\u0131s 1960 y\u0131l\u0131nda, malesef ilk kez asker\u00ee darbe ile tan\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131. Ya\u015fanan 27 May\u0131s darbesinin ard\u0131ndan y\u0131llar ge\u00e7ti, siyasiler darbenin y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde \u00e7e\u015fitli payla\u015f\u0131mda bulundu. \r\n\r\n