Davutoğlu ve Babacan turistik gezide

.,Eski Ba\u015fbakan Ahmet Davuto\u011flu ile eski Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ali Babacan Ermenek'te turistik gezide oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n ,Davuto\u011flu ve Babacan\u2019\u0131n turistik gezisini hala tamamlamad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,H\u00fcrriyet yazar\u0131 Jale \u00d6zgent\u00fcrk, yaz\u0131s\u0131nda Davuto\u011flu ve Babacan\u2019\u0131n gezisinden ayr\u0131nt\u0131lar aktard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,Jale \u00d6zgent\u00fcrk, \u201c\u00c7anakkale\u2019nin \u00f6nemli il\u00e7elerinden biri Adatepe... Kaz Da\u011flar\u0131\u2019nda antik kentlerden biri. Son y\u0131llarda \u0130stanbul\u2019dan ka\u00e7an bir\u00e7ok i\u015fadam\u0131, sanat\u00e7\u0131, gazetecinin yerle\u015fmek i\u00e7in tercih etti\u011fi bir il\u00e7e. Butik otelleriyle de turizmde giderek geli\u015fen bir b\u00f6lge. O isimlerden biri de eski gazeteci arkada\u015f\u0131m Funda \u00d6zkan. Ondan ald\u0131\u011f\u0131m bilgiye g\u00f6re AK Parti\u2019nin \u00f6nemli isimlerinden eski Ba\u015fbakan Ahmet Davuto\u011flu ve Devlet Bakan\u0131 Ali Babacan bu hafta Adatepe\u2019deymi\u015f\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u201cG\u00fcne\u015fin do\u011fu\u015funu Zeus Altar\u0131\u2019nda, bat\u0131\u015f\u0131n\u0131 ise Assos\u2019ta izlemi\u015f Davuto\u011flu. E\u015fi Sare Han\u0131m ise yine endemik bitkileriyle \u00fcnl\u00fc b\u00f6lgede bitkilerle ilgilenmi\u015f. E\u015fi ve \u00fc\u00e7 \u00e7ocu\u011fu ile gelen Babacan ile Davuto\u011flu da bir araya gelip sohbet etmi\u015f. Bu arada CHP\u2019li K\u00fc\u00e7\u00fckkuyu Belediye Ba\u015fkan\u0131 Cengiz Balkan da ziyaret ederek ho\u015fgeldiniz demi\u015f. Adatepe demek ki art\u0131k siyaset\u00e7ilerin de ilgi alan\u0131na girmi\u015f.\u201d