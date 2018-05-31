Dayakçı kocaya kafa atan işçi konuştu

\u0130stanbul Ka\u011f\u0131thane'de sokak ortas\u0131nda dayak yiyen kad\u0131n\u0131 kocas\u0131ndan kurtaran vatanda\u015f ya\u015fananlar\u0131 anlatt\u0131. Kar\u0131s\u0131na \u015fiddet uygulayan kocaya ko\u015farak kafa atan belediye i\u015f\u00e7isi, "Kendi i\u00e7imden gelen sesi dinleyerek bende yard\u0131ma ko\u015ftum" dedi.,Ka\u011f\u0131thane'de d\u00fcn ya\u015fanan olayda tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kar\u0131s\u0131n\u0131 sokak ortas\u0131nda d\u00f6ven adama \u00e7evredeki vatanda\u015flar meydan daya\u011f\u0131 atm\u0131\u015ft\u0131. ,Sese do\u011fru bakt\u0131\u011f\u0131mda \u015fahs\u0131n elindeki cisimle-ben onu ilk ba\u015fta sopa zannettim- kad\u0131na vurdu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm. ,Dolay\u0131s\u0131yla bende kendi i\u00e7imden gelen sesi dinleyerek yard\u0131ma ko\u015ftum. Vurdu\u011funda kad\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rd\u00fcm\u201d dedi.\r\n\r\n,Kar\u0131s\u0131n\u0131 d\u00f6ven adam\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131na tepki g\u00f6steren Yunus Emre ise \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: ,\u201cBenim kad\u0131n\u0131n oldu\u011fu k\u0131sma arkam d\u00f6n\u00fckt\u00fc. Ben d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcmde tam o anda adam kad\u0131n\u0131n surat\u0131na vurunca biz ko\u015ftuk. ,\u00d6nce polisler Mehmet T.'i g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler. Daha sonra da bizim ifadelerimize ba\u015fvurdular. ,Adam serbest kald\u0131. ,En \u00e7ok zoruma o gitti. ,'Ben kar\u0131m\u0131 d\u00f6vmedim kar\u0131m kendi kendini yere att\u0131, o adamlarda durduk yere beni d\u00f6vd\u00fc' demi\u015f'\u201d ,.,Kocas\u0131 Mehmet T.'nin \u015fiddetine maruz kalan Nevin T.'nin yard\u0131m\u0131na ko\u015fan Ka\u011f\u0131thane Belediyesi temizlik i\u015f\u00e7ileri Emre Dereba\u015f\u0131 ve Yunus Emre Bilgili ya\u015fananlar\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\n,Kars\u0131n\u0131 d\u00f6ven adam ko\u015farak kafa atan Emre Dereba\u015f\u0131, \u201cG\u00f6revim olan b\u00f6lgenin kontrol\u00fcn\u00fc yaparken kad\u0131n\u0131n \u00e7\u0131\u011fl\u0131k seslerini duydum.