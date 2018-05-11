Defne Samyeli, Cem Yılmaz'la yakalandı

Ge\u00e7en hafta Cem Y\u0131lmaz'\u0131n evinde sabahlayan Defne Samyeli'nin komedyenle olan birlikteli\u011fi b\u00fct\u00fcn h\u0131z\u0131yla devam ediyor. \u0130kili d\u00fcn ak\u015fam Sar\u0131yer'de bulunan bir mekan \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 kameralara yans\u0131d\u0131.\r\n\r\n,Bir s\u00fcredir Defne Samyeli ile birliktelik ya\u015fayan Cem Y\u0131lmaz, Samyeli'ye bir jest yaparak k\u0131z\u0131n\u0131 yeni \u00e7ekece\u011fi sinema filminin kadrosuna alm\u0131\u015ft\u0131. ,Yeni \u00e7iftler \u00f6nceki gece mekan \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 objektiflere yans\u0131d\u0131.\r\n\r\n,Kendisini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen kameralar\u0131 fark etmeyen Cem Y\u0131lmaz, yeni a\u015fk\u0131 Defne Samyeli ve yan\u0131nda bulunan bir arkada\u015f\u0131 ile arac\u0131na ge\u00e7erek evlerinin yolunu tuttu.,Cem Y\u0131lmaz ve Defne Samyeli, Sar\u0131yer'de e\u011flenmek i\u00e7in gittikleri mekan\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.