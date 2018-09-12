Değerli TL için sıkı tedbir

Türkiye ekonomisinin ağustos ayında maruz kaldığı kur saldırısının ardından ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yarın yapılacak. Merkez Bankasının, Türk lirasına destek verecek önemli adımlar atması bekleniyor. Özellikle eylül rakamları yüksek geldiğinde TCMB tarafından yapılan duyuruda; enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin önemli risklere işaret ettiği, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceği, 13 Eylül’deki toplantıda parasal duruşun yeniden şekillendirileceği ve eldeki bütün araçların etkin kullanılacağı vurgulanmıştı. Son dönemde TL’yi teşvik etmek amacıyla mevduata vergi indirimi başta olmak üzere, çeşitli adımlar da atılmıştı.