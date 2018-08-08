Değişim zamanı

AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 televizyon program\u0131nda g\u00fcndeme ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Dolarda ya\u015fanan hareketlili\u011fe kar\u015f\u0131 gerekli tedbirlerin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00dcnal, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,\u015eu an d\u00fcnya k\u00fcresel \u00f6l\u00e7ekte bir sorun ya\u015f\u0131yor. Bu sorundan biz de zaman zaman etkileniyoruz. T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc bir liderli\u011fi, g\u00fc\u00e7l\u00fc bir siyasi konsolidasyonu, T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc bir d\u0131\u015f politikas\u0131 ve T\u00fcrkiye\u2019nin gelece\u011fe d\u00f6n\u00fck g\u00fc\u00e7l\u00fc hayalleri, planlar\u0131, savunma sanayiinden tutunda di\u011fer t\u00fcm alanlara kadar T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc bir ekonomisi var. D\u00f6viz \u00fczerinden T\u00fcrkiye ekonomisine d\u00f6n\u00fck bir alg\u0131 olu\u015fturulmak isteniyor. T\u00fcrkiye ekonomisi son derece sa\u011flamd\u0131r. Finans sekt\u00f6r\u00fc, bankac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc son derece sa\u011flam ve g\u00fc\u00e7l\u00fcd\u00fcr., T\u00fcrkiye ekonomisine d\u00f6n\u00fck alg\u0131 olu\u015fturulmak isteniyor. T\u00fcrkiye bu sorunlar\u0131 a\u015facak g\u00fc\u00e7te, gerekli tedbirler al\u0131n\u0131yor. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z rahat olsun. H\u00fck\u00fbmetimiz problemleri \u00e7\u00f6z\u00fcyor.,Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00dcnal, 18 A\u011fustos\u2019ta yap\u0131lacak AK Parti kongresi sonras\u0131 parti y\u00f6netiminde de\u011fi\u015fikliklerin ya\u015fanaca\u011f\u0131n\u0131 da belirterek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: Yeni bir sistem devrede, yeni sistemi eski al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131m\u0131za s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrsek bu yeni sisteme haks\u0131zl\u0131k olur. \u015eimdi biz her kongrede genel, yerel se\u00e7imde yar\u0131 yar\u0131ya bir de\u011fi\u015fim ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz. Yeni sistemle birlikte parti y\u00f6netimi de t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz de de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lacak. Ba\u015fkanvekilli\u011fi kald\u0131r\u0131lmayacak. \u015eimdi biz her kongrede, her genel, yerel se\u00e7imde yar\u0131 yar\u0131ya bir yenilenme ger\u00e7ekle\u015ftiririz. ,Bu art\u0131k AK Parti\u2019nin bir gelene\u011fi h\u00e2line geldi. G\u00f6rev ve sorumluluklardaki de\u011fi\u015fiklikler, yeni arkada\u015flar\u0131n g\u00f6rev ve sorumluluk almas\u0131, g\u00f6revi b\u0131rakan arkada\u015flar\u0131n yeni alanlarda g\u00f6rev ve sorumluluk almas\u0131. ,Merkez Karar Y\u00f6netim Kurulunda (MKYK) bir de\u011fi\u015fiklik olacak, yenilenecek. Bizim kad\u0131n ve gen\u00e7ler konusunda \u00f6zel bir hassasiyetimiz var. Ayn\u0131 \u015fekilde MKYK\u2019da da yeni gen\u00e7lerimiz gelecek, yeni kad\u0131nlar\u0131m\u0131z gelecek. Say\u0131lar\u0131 artacak.,\u0130dam beklentilerine kar\u015f\u0131 de\u011ferlendirmede bulunan \u00dcnal, \u201cBu konuda TBMM\u2019de bir mutabakat olmas\u0131 laz\u0131m. AK Parti siyaseti hamasi bir siyaset de\u011fil, rasyonel bir siyasettir. E\u011fer TBMM\u2019de bir mutabakat \u00e7\u0131kar ve ortaya bir irade koyarsa, AK Parti\u2019de \u00fczerine d\u00fc\u015feni yapar\u201d ifadelerini kulland\u0131.