Dehşet anları: Minik kızının önünde defalarca bıçakladı

Olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan 112 acil sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan ilk m\u00fcdahalesi yap\u0131lan Cahide \u0130. Batman B\u00f6lge Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. B\u0131\u00e7ak darbelerinden birinin Cahide \u0130.\u2019nin kalbine yak\u0131n isabet etti\u011fi ve hayati tehlikesinin bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi. E\u015fini defalarca kez b\u0131\u00e7aklayarak a\u011f\u0131r yaralayan Abdurrahman \u0130. polis ekipleri taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Polis olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Deh\u015fet anlar\u0131! Minik k\u0131z\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde defalarca...,Korkun\u00e7 olay Batman'da ya\u015fand\u0131!,Edinilen bilgilere g\u00f6re, yakla\u015f\u0131k 4 aydan bu yana ayr\u0131 ya\u015fayan ve bo\u015fanmak isteyen e\u015fi ile tart\u0131\u015fan Abdurrahman \u0130., herkesin g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde Cahide \u0130.\u2019yi (40) defalarca kez b\u0131\u00e7aklad\u0131. E\u015finden ka\u00e7arak bir markete s\u0131\u011f\u0131nan Cahide \u0130. ve yan\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011funun arkas\u0131ndan markete giren Abdurrahman \u0130. k\u0131z\u0131n\u0131n yan\u0131nda e\u015fini b\u0131\u00e7ak darbeleriyle yaralad\u0131. Markette \u00e7al\u0131\u015fan ve \u00e7evredeki vatanda\u015flar\u0131n m\u00fcdahalesi ile cinnet getiren kocan\u0131n elinden kurtar\u0131lan Cahide \u0130. v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinden defalarca b\u0131\u00e7akland\u0131.\r\n\r\n,Cinnet getirerek e\u015fine sald\u0131ran Abdurrahman \u0130. k\u0131z\u0131n\u0131n yan\u0131nda annesine b\u0131\u00e7akla sald\u0131rd\u0131. Babas\u0131n\u0131n b\u0131\u00e7akl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131ndan korkan k\u0131z \u00e7ocu\u011fu s\u0131\u011f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 marketin tezgahlar\u0131n\u0131n arkas\u0131nda sakland\u0131. Market \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ve \u00e7evredekilerin m\u00fcdahale ederek elindeki b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 Abdurrahman \u0130. etkisiz hale getirildikten sonra k\u0131z \u00e7ocu\u011fu sakland\u0131\u011f\u0131 tezgah\u0131n arkas\u0131ndan \u00e7\u0131karak yaral\u0131 olan annesinin yan\u0131na ko\u015ftu.\r\n\r\n