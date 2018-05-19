Dehşet! Tartıştığı adamın sokak ortasında boğazını kesti

\u0130stanbul Kad\u0131k\u00f6y'de sald\u0131rgan adam tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ki\u015finin cadde ortas\u0131nda bo\u011faz\u0131n\u0131 kesti. ,Kad\u0131k\u00f6y'de \u00e7\u0131kan kavgada M.D. isimli sald\u0131rgan kavgadan ka\u00e7an \u0130brahim Y\u00fcce'yi, cadde ortas\u0131nda yakalayarak bo\u011faz\u0131n\u0131 kesti. Daha sonra ka\u00e7an di\u011fer Tayfun Y\u00fcce'yi de s\u0131rt\u0131ndan b\u0131\u00e7aklad\u0131. Olayda \u0130brahim Y\u00fcce hayat\u0131n\u0131 kaybetti, Tayfun Y\u00fcce yaraland\u0131.\r\n\r\n,Olay, 23.00 saatlerinde, Kad\u0131k\u00f6y Kalkedon Meydan\u0131 Muvakk\u0131thane Caddesi \u00fczerinde iki grup aras\u0131nda alacak verecek mevzusundan tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Tart\u0131\u015fma k\u0131sa s\u00fcrede kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcrken, M.D. cebinden \u00e7\u0131kartt\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 \u0130brahim Y\u00fcce ve Tayfun Y\u00fcce'ye saplad\u0131. Yaralanan \u015fah\u0131slar Kalkedon Meydan\u0131'ndan Mucakk\u0131thane Caddesi'ne ka\u00e7arken, zanl\u0131 M.D. kovalad\u0131.\r\n\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Zanl\u0131 M.D. kavgadan ka\u00e7an \u0130brahim Y\u00fcce'yi, cadde ortas\u0131nda yakalayarak bo\u011faz\u0131n\u0131 kesti. Daha sonra ka\u00e7an di\u011fer Tayfun Y\u00fcce'yi de s\u0131rt\u0131ndan b\u0131\u00e7aklayan M.D. olay yerinden ka\u00e7arak bir bara s\u0131\u011f\u0131nd\u0131. M.D Kad\u0131k\u00f6y \u00f6nleyici ekipleri taraf\u0131ndan s\u0131\u011f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 barda yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. Buradan ge\u00e7en bir doktorun ilk m\u00fcdahaleyi yapt\u0131\u011f\u0131 ve kalbinin durdu\u011fu belirlenen \u0130brahim Y\u00fcce'ye sa\u011fl\u0131k ekipleri yakla\u015f\u0131k 20 dakika kalp masaj\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Burada ki ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Haydar Pa\u015fa Numune Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131lardan, \u0130brahim Y\u00fcce t\u00fcm m\u00fchalelere ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybederken, Tayfun Y\u00fcce'nin ise tedavisi s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Olay\u0131 g\u00f6ren bir vatanda\u015f ise "Meydanda tart\u0131\u015ft\u0131lar, daha sonra cadde \u00fczerine do\u011fru ko\u015farak ka\u00e7t\u0131lar, sonra bir bakt\u0131k adam yerde yat\u0131yor. B\u0131\u00e7akla bo\u011faz\u0131n\u0131 kesmi\u015fler. 25 ya\u015flar\u0131nda faland\u0131, daha gen\u00e7 birisiydi" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n