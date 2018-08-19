Dehşeti yaşadılar: 42 kişi...

Erzurum'da can pazar\u0131!,Erzurum'un Yakutiye \u0130l\u00e7esine ba\u011fl\u0131 K\u0131rm\u0131z\u0131ta\u015f K\u00f6y\u00fc'nde elektrik tellerinin s\u00fcrt\u00fcnmesinden \u00e7\u0131kan k\u0131v\u0131lc\u0131mlar\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 yang\u0131nda can pazar\u0131 ya\u015fand\u0131. \r\n\r\n,B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin m\u00fcdahale etti\u011fi yang\u0131nda k\u00f6yl\u00fcler, ah\u0131rlarda kalan hayvanlar\u0131 kurtarman\u0131n m\u00fccadelesini verdi. \r\n\r\n,Bir anda otlar\u0131 saran alevler ev ve ah\u0131ra s\u0131\u00e7rad\u0131. R\u00fczgar\u0131n etkisiyle k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen alevler Kani Akg\u00fcn'e ait evin bacas\u0131ndaki otlara da s\u0131\u00e7rad\u0131. K\u00f6yde b\u00fcy\u00fck korku ve pani\u011fe yol a\u00e7an yang\u0131na k\u00f6yl\u00fcler kovalarla \u00e7e\u015fmeden su ta\u015f\u0131yarak m\u00fcdahale etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Bir taraftan yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015fan k\u00f6yl\u00fcler bir taraftan da ah\u0131rda kalan hayvanlar\u0131 kurtarman\u0131n m\u00fccadelesini verdi.\r\n\r\n,Evlerin damlar\u0131nda bulunan otlardan \u00e7\u0131kan duman sebebiyle itfaiye ekipleri ve yang\u0131na m\u00fcdahele eden k\u00f6yl\u00fcler zor anlar ya\u015fad\u0131. Vatanda\u015flar, dumandan etkilenenlere ayran verirken, a\u015f\u0131r\u0131 dumandan zehirlenen 42 ki\u015fiye k\u00f6yde bekletilen 3 ambulansta oksijen verildi. \r\n\r\n, Dumandan etkilenen 42 ki\u015fi ambulanslarda tedavi edildi\u011fi yang\u0131nda 5 ev, 3 ah\u0131r kullan\u0131lmaz hale geldi, 25 hayvan telef oldu ve tonlarca ot yand\u0131.\r\n\r\n, Durumu a\u011f\u0131r olan 2 ki\u015fi ise hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. \u0130\u015f makineleri, itfaiye ara\u00e7lar\u0131 ve k\u00f6yl\u00fclerin m\u00fcdahale etti\u011fi yang\u0131n yakla\u015f\u0131k 5 saat sonra kontrol alt\u0131na al\u0131nabildi.\r\n\r\n,Yang\u0131nda 5 ev , 3 ah\u0131r kullan\u0131lmaz hale geldi, 25 b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan telef olurken, tonlarca ot yand\u0131. \r\n,Yang\u0131n d\u00fcn saat 17.00 s\u0131ralar\u0131nda Erzurum'a 22 kilometre uzakl\u0131ktaki 50 hane, 250 n\u00fcfusa sahip K\u0131rm\u0131z\u0131ta\u015f k\u00f6y\u00fcnde \u00e7\u0131kt\u0131. K\u00f6y\u00fcn \u00fcst taraf\u0131ndaki Saffet Erkaya'ya ait evin \u00fczerinden ge\u00e7en elektrik tellerin\u0131n s\u00fcrt\u00fcnmesinden \u00e7\u0131kan k\u0131v\u0131lc\u0131mlar, iddiaya g\u00f6re damda bulunan otlar\u0131 tutu\u015fturdu. \r\n\r\n,.\r\n,.,Bir geceyi \u015fok i\u00e7inde ge\u00e7irdiler...,K\u00f6ye gelen B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan Vekili Ey\u00fcp Tavla\u015fo\u011flu, yang\u0131nla ilgili bilgi ald\u0131. Ba\u015fkan Tavla\u015fo\u011flu, "Gelen mala gelsin. \u00d6nemli olan sizlere bir\u015fey olmamas\u0131. Yaralar\u0131n\u0131z sar\u0131l\u0131r" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Yo\u011fun duman sebebebiyle Saffet Erkaya'ya ait ah\u0131rdaki 25'e yak\u0131n b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan \u00e7\u0131kar\u0131lamay\u0131nca i\u00e7eride bo\u011fularak telef oldu. Ah\u0131rlardan kurtar\u0131lan hayvanlar ise k\u00f6y\u00fcn d\u0131\u015far\u0131s\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. K\u00f6yl\u00fcler ah\u0131rlardaki tavuklar\u0131 da birer birer kucaklayarak kurtarmay\u0131 ba\u015fard\u0131. \r\n\r\n