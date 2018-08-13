Delegeleri toplayıp strateji belirledi

CHP\u2019li Muharrem \u0130nce, ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay talep eden delegelerin, bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te izleyecekleri yol haritalar\u0131n\u0131 belirlemek \u00fczere Ankara\u2019da bir otelde d\u00fczenledikleri toplant\u0131ya geli\u015finde bas\u0131n mensuplar\u0131na a\u00e7\u0131klamada bulundu. ,\u0130nce, delegelerin de\u011fi\u015fim i\u00e7in u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, kamuoyunun, soka\u011f\u0131n sesini parti y\u00f6neticilerine duyurmak istedi\u011fini s\u00f6yledi. ,\u0130nce, partisindeki kurultay tart\u0131\u015fmalar\u0131na ili\u015fkin \u201cSiyasi partiler kurultaylar\u0131nda y\u00f6neticilerini iki y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na se\u00e7er, partinin tapusunu vermez, y\u00f6netme yetkisini verir. ,\u201cHay\u0131r, ben arkada\u015flar\u0131n o i\u015flerine kar\u0131\u015fmam. Arkada\u015flara, kirac\u0131 bo\u015faltm\u0131yorsa da kamuoyu \u00f6n\u00fcnde evin pencerelerini k\u0131rmay\u0131n tavsiyem olacak\u201d \u015feklinde cevaplad\u0131. ,Bu arada K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun revizyona gitti\u011fi MYK ilk toplant\u0131s\u0131n\u0131 bug\u00fcn yapacak.,Partinin tapusu Say\u0131n Genel Ba\u015fkana ve MYK \u00fcyelerine ait de\u011fildir\u201d dedi. \u201cT\u00fcz\u00fck kurultay\u0131 toplanacak m\u0131?\u201d sorusunu \u0130nce,