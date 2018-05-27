Demba Ba 2 yıllığına anlaştı!

Senegalli y\u0131ld\u0131z Demba Ba, \u00c7in\u2019den gelen astronomik teklifleri geri \u00e7evirip eski tak\u0131m\u0131n\u0131 se\u00e7ti. ,Yeni sezon \u00f6ncesinde kadrosunu g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Siyah-Beyazl\u0131lar, ilk olarak forvet hatt\u0131na yeni bir isim kazand\u0131rmak i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye basm\u0131\u015ft\u0131. ,Bu konuda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren ve ilk hedef olarak tak\u0131m\u0131n eski oyuncusu Demba Ba\u2019y\u0131 belirleyen Kara Kartal, 33 ya\u015f\u0131ndaki oyuncuyla b\u00fcy\u00fck oranda anla\u015fma sa\u011flad\u0131. ,Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n, G\u00f6ztepe formas\u0131yla sezonun ikinci yar\u0131s\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 13 ma\u00e7ta 7 goll\u00fck performans sergileyerek eski g\u00fcnlerine d\u00f6n\u00fc\u015f sinyali veren tecr\u00fcbeli oyuncuyla 2 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,\u00c7in Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua\u2019dan gelen senelik 4 milyon Euro\u2019dan iki y\u0131ll\u0131k anla\u015fma \u00f6nerisini geri \u00e7eviren Demba Ba\u2019n\u0131n, kariyerine Kara Kartal\u2019da devam edebilmek i\u00e7in 2.5 milyon Euro\u2019ya, \u2018Evet\u2019 dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Demba Ba transferi hakk\u0131nda ge\u00e7ti\u011fimiz hafta i\u00e7inde, \u201cTransferi her an bitebilir\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapan Be\u015fikta\u015f \u0130kinci Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Nur \u00c7ebi\u2019nin bizzat y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc pazarl\u0131\u011f\u0131n mutlu sonla bitmesi sonras\u0131nda taraflar\u0131n gelecek hafta anla\u015fmay\u0131 resmiyete d\u00f6kmesi bekleniyor.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f\u2019la yollar\u0131 ilk olarak 2014-15 sezonunda kesi\u015fen Demba Ba, 44 ma\u00e7ta 27 goll\u00fck performans\u0131 sonras\u0131nda 13 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda \u00c7in Ligi ekibi Shanghai Shenhua\u2019ya transfer olmu\u015ftu. \u00d6nceki sezonun ikinci yar\u0131s\u0131nda Siyah- Beyazl\u0131lar\u2019a kiral\u0131k olarak d\u00f6nen Demba Ba, sakatl\u0131\u011f\u0131 sebebiyle ge\u00e7en d\u00f6nemin ilk yar\u0131s\u0131n\u0131 tedaviyle ge\u00e7irip ikinci b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde G\u00f6ztepe formas\u0131yla dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekmi\u015fti.\r\n(Fanatik)