Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Demet Akal\u0131n'\u0131n kuzeni \u015eehbal Civeleker, Beyaz TV'de yay\u0131nlanan 'S\u00f6ylemezsem Olmaz' program\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama ile ad\u0131ndan s\u00f6z ettirmi\u015fti. ,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n yard\u0131m etmedi\u011fi i\u00e7in o\u011flu Ya\u011f\u0131z \u00d6zsay\u0131n'\u0131n \u00f6m\u00fcr boyu k\u00f6r kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia eden Civeleker, canl\u0131 yay\u0131nda g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6km\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Akal\u0131n ise kuzenine, "Kime yard\u0131m edece\u011fimi gayet iyi biliyorum. Benim evime girip her \u015feyimi \u00e7al\u0131p \u00e7\u0131rpan insana yard\u0131m etmem! Nas\u0131l inan\u0131rs\u0131n\u0131z bunlara. \r\n\r\n,Canl\u0131 yay\u0131na takma kirpikle \u00e7\u0131k\u0131yor. Utanmasalar zaten k\u00f6r do\u011fan \u00e7ocu\u011fu benim k\u00f6r etti\u011fimi s\u00f6yleyecekler. Ben bildi\u011finiz Demet'im de\u011fi\u015fmedim" cevab\u0131n\u0131 vermi\u015fti.,Magazin haberleri veren '2. Sayfa' hesab\u0131n\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131na g\u00f6re; Demet Akal\u0131n'\u0131n kuzeni \u015eehbal Civeleker'in kanser hastas\u0131 o\u011flu Ya\u011f\u0131z \u00d6zsay\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n\r\n,Demet Akal\u0131n, Yves Saint Laurent marka \u00fczeri swarovski ta\u015flarla s\u00fcsl\u00fc 8 bin Euro (33 bin TL) de\u011ferindeki \u00e7izmesi bir d\u00f6nem b\u00fcy\u00fck tepki \u00e7ekmi\u015fti.,19 ya\u015f\u0131ndaki Ya\u011f\u0131z, bug\u00fcne kadar 10 kez ameliyat olmu\u015f, son operasyonda g\u00f6rme yetisini kaybetmi\u015fti.,.,\u00d6l\u00fcm haberinin ard\u0131ndan \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131ya tepkiler b\u00fcy\u00fcd\u00fc. Sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131 Akal\u0131n'a "\u00c7ocu\u011fun bir \u00e7izme kadar de\u011feri yokmu\u015f" diyerek tepki g\u00f6sterdi.