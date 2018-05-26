Demet Akalın bonkörlüğünü konuşturdu

Demet Akal\u0131n, \u00f6nceki g\u00fcn Etiler\u2019deydi.,Demet \u015eener\u2019le ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 polemikle ilgili soruya yan\u0131t vermeyen Akal\u0131n, sessizce valenin arac\u0131n\u0131 getirmesini bekledi.\r\n,D\u00f6vizdeki y\u00fckseli\u015fe g\u00f6nderme yapan muhabirin \u201cB\u00fcy\u00fck para verdiniz, fark\u0131nda m\u0131s\u0131n\u0131z\u201d s\u00f6zlerini duyan Akal\u0131n kahkaha att\u0131.\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n anahtar\u0131 teslim al\u0131rken g\u00f6revliye 20 euro verdi\u011fi fark edildi.\r\n,.,Demet Akal\u0131n bonk\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc konu\u015fturdu