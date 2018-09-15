Demet Akalın cephesinde sular durulmuyor! Bu kez de Ece Erken...

Demet Akal\u0131n ile bir d\u00f6nem aralar\u0131ndan su s\u0131zmayan Ece Erken, \u00f6nceki g\u00fcn Etiler'de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,Demet Akal\u0131n, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta 6,5 y\u0131ll\u0131k evlili\u011fini noktalayarak e\u015fi Okan Kurt'tan bo\u015fand\u0131.\r\n\r\n,Akal\u0131n, ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131n ard\u0131ndan 'yak\u0131n dostum' dedi\u011fi insanlar\u0131 birer birer sosyal medya hesaplar\u0131ndan sildi, hayat\u0131ndan \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,Demet Akal\u0131n ile bir d\u00f6nem aralar\u0131ndan su s\u0131zmayan Ece Erken, \u00f6nceki g\u00fcn Etiler'de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n\r\n,S\u00fcrpriz bo\u015fanmayla ilgili konu\u015fan Erken, \u201c\u00c7ok \u00fcz\u00fcld\u00fcm ayr\u0131lmas\u0131na. Bu konuyla alakal\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmedim kendisiyle. Bizim programda ilk bu haberler \u00e7\u0131kt\u0131. Kendisi k\u0131zd\u0131 galiba bana, beni d\u00fc\u015fman ilan etti. Benim her zaman arkada\u015f\u0131md\u0131r." dedi.,Akal\u0131n\u2019\u0131n Esra Erol da dahil bir \u00e7ok \u00fcnl\u00fc ismi takipten \u00e7\u0131karmas\u0131yla alakal\u0131 olarak ise "Bir tek beni \u00e7\u0131karmad\u0131 daha. ,Bir sebebi vard\u0131r elbet. Bo\u015fanman\u0131n formalite oldu\u011funu sanm\u0131yorum. ,Ortada \u00e7ocuk var. A\u011f\u0131r bir travma, \u00e7ocu\u011fa ya\u015fatmak istemez." yorumunu yapt\u0131.,.