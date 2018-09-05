Demet Akalın'dan Amerika resti

Bodrum'da konser veren \u015fark\u0131c\u0131 Demet Akal\u0131n, bir hayran\u0131n\u0131n Kaliforniya'dan geldi\u011fini \u00f6\u011frenince "Ben kendime g\u00f6re rest \u00e7ektim. Amerika tatiline gitmiyorum" dedi.\r\n,Bodrum'da yaz sezonunun son konserini veren Demet Akal\u0131n, \u015fark\u0131 aras\u0131nda bir hayran\u0131n\u0131n Amerika'dan geldi\u011fini \u00f6\u011frenince "Ben rest \u00e7ektim Amerika tatiline gitmiyorum" dedi.\r\n\r\n,\u015eark\u0131 aralar\u0131nda hayranlar\u0131 ile sohbet eden Demet Akal\u0131n, bir hayran\u0131n ABD'nin Kaliforniya eyaletinden geldi\u011fini belirtmesi \u00fczerine, "Ben de kendime g\u00f6re adamlara rest \u00e7ektim, Amerika tatiline gitmiyorum. Bak ne kadar delikanl\u0131y\u0131m. Siz de kesin d\u00f6n\u00fc\u015f yap\u0131yorsunuzdur herhalde?" dedi.\r\n\r\n,Akal\u0131n bas\u0131n mensuplar\u0131na r\u00f6portaj verdi\u011fi s\u0131rada yeni ald\u0131\u011f\u0131 pahal\u0131 parf\u00fcm\u00fcn\u00fc k\u0131r\u0131nca bir anda \u015fok oldu. Parf\u00fcme \u00e7ok para verdi\u011fini ifade eden \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131, "K\u0131r\u0131ld\u0131" deyip parf\u00fcm\u00fcn\u00fcn k\u0131r\u0131lan par\u00e7as\u0131n\u0131 arad\u0131. Ufak \u00e7apl\u0131 krizin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 anlarda muhabirler parf\u00fcm\u00fcn k\u0131r\u0131lan par\u00e7as\u0131n\u0131 aramak i\u00e7in Akal\u0131n'a yard\u0131m etti. Akal\u0131n, "T\u00fcketici haklar\u0131 diye bir \u015fey var arkada\u015f. Ama bu harbiden rezillik. Baya da para verdim buna. \u0130lk kez b\u00f6yle bir \u015feyle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yorum, ilk kez kendimi enayi gibi hissediyorum. Ama bunun intikam\u0131 \u00e7ok k\u00f6t\u00fc olur. Enayi durumuna d\u00fc\u015fmekten nefret ederim." dedi.\r\n\r\nBu sene konser programlar\u0131 nedeniyle \u00e7ok yo\u011fun \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatarak "Bu y\u0131l 2 kere denize girdim. D\u00fc\u015f\u00fcnebiliyor musunuz? Bu sene \u00e7al\u0131\u015fmaktan denize gireyim, g\u00fcne\u015fleneyim, fikrinden \u00e7\u0131kt\u0131m. Bir yerlere gitme, gezme hevesim bitti. G\u00fcnd\u00fcz de \u00e7ocukla mesaim devam ediyor. Biraz kafay\u0131 bo\u015faltmam laz\u0131m. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok yo\u011fun \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz, benim gibi \u00e7al\u0131\u015fan birka\u00e7 tane arkada\u015f\u0131m var. Seneye bu kadar \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. \u00d6yle diyorum ama \u015fu anda 25 tane k\u0131\u015f konserleri anla\u015fmas\u0131 var. Ben b\u00f6yle \u00e7al\u0131\u015fmaktan \u015fikayet ederim ama her \u015fey sahneye \u00e7\u0131kana kadar. Allah daha \u00e7ok versin. Bu i\u015fleri zaten sahneye \u00e7\u0131kmak i\u00e7in yap\u0131yoruz ama seneye bu kadar \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fmayaca\u011f\u0131m." dedi.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde talihsiz bir olay ya\u015fayarak sahnede d\u00fc\u015fen Demet Akal\u0131n, bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n olay\u0131 hat\u0131rlatmas\u0131 \u00fczerine olay\u0131 \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: "\u00d6nde \u00e7ok g\u00fczel bir k\u0131z vard\u0131, beni \u00e7ekiyordu. Telefonu da ilgin\u00e7 bir telefondu. Nas\u0131l bir g\u00fczel g\u00f6z\u00fckt\u00fcm telefona. Dur \u015funa uzaktan poz vereyim derken bir anda d\u00fc\u015ft\u00fcm. Hemen toparlad\u0131m ama d\u00fc\u015ft\u00fcm bir kere. B\u00fclent Han\u0131m ar\u0131yor beni; 'Nas\u0131l d\u00fc\u015ft\u00fcn?, bir \u015fey oldu mu?'diye sordu. Ben de 'Bir \u015fey olmad\u0131' dedim. Elim baya bir ac\u0131d\u0131. O g\u00fcn I\u015f\u0131n Karaca gelmi\u015fti beni dinlemeye ama I\u015f\u0131n'\u0131n nazar\u0131 de\u011fmez. Herkesin de\u011fer, onun nazar\u0131 de\u011fmez."\r\n\r\nTicaretten anlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131, "Ne ticaret at\u0131lmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum, ne at \u00e7iftli\u011fi i\u015fine girmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Sadece sahneden para kazan\u0131yorum. Bildi\u011fim tek i\u015fi yap\u0131yorum. Ticaret benim anlad\u0131\u011f\u0131m bir olay de\u011fil." dedi.\r\n\r\n