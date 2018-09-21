Demet Akalın evini değiştiriyor

Eski e\u015finin piyasaya olan bor\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n 18 milyon TL\u2019ye kredi \u00e7ekerek ald\u0131\u011f\u0131 Beykoz Acarkent\u2019teki evine haciz gelmi\u015f ve villada bulunan \u00e7ok say\u0131da e\u015fya al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,B\u00fct\u00fcn an\u0131lar\u0131 silmek isteyen pop\u00e7u, ilk olarak Beykoz Konaklar\u0131\u2019ndan geni\u015f ve bah\u00e7eli ev bakt\u0131. K\u0131z\u0131 Hira ile birlikte ya\u015fayacaklar\u0131 l\u00fcks villalar\u0131 gezen Demet Akal\u0131n, g\u00f6nl\u00fcne g\u00f6re bir ev bulursa bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc isimle de kom\u015fu olmu\u015f olacak. ,Beykoz\u2019daki l\u00fcks villas\u0131na haciz geldikten sonra Okan Kurt\u2019tan bo\u015fanan \u015fark\u0131c\u0131 Demet Akal\u0131n\u2019\u0131n, Beykoz Konaklar\u0131\u2019nda kiral\u0131k ev arad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,Okan Kurt ile tek celsede bo\u015fanan Demet Akal\u0131n, her \u015feyi sil ba\u015ftan yap\u0131yor.,Ya\u015fanan tats\u0131z olay sonras\u0131 evini de\u011fi\u015ftirmeye karar veren Akal\u0131n, Anadolu Yakas\u0131\u2019ndan kendisine yeni bir ev aray\u0131\u015f\u0131na girdi.,Aralar\u0131nda TV, klima ve tablolar\u0131n oldu\u011fu e\u015fyalar\u0131 al\u0131nan \u015fark\u0131c\u0131, bunlar\u0131n yerine kendisi i\u00e7in yeni e\u015fyalar sat\u0131n almaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Ak\u015fam