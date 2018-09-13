Demet Akalın, Fatih Ürek'i sildi

E\u015fi Okan Kurt'la bo\u015fanan Demet Akal\u0131n, zor zamanlar\u0131nda yan\u0131nda olmayan yak\u0131n dostu Fatih \u00dcrek'i Instagram hesab\u0131nda takipten \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,6 bu\u00e7uk y\u0131ll\u0131k e\u015fi Okan Kurt'tan bo\u015fanan \u015fark\u0131c\u0131 Demet Akal\u0131n'\u0131n yak\u0131n dostu Fatih \u00dcrek'i zor zamanlar\u0131nda yan\u0131nda olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sosyal medya hesab\u0131 Instagram'dan takip etmeyi b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\n,L\u00fcks villas\u0131na haciz gelmesiyle ba\u015fta k\u0131z\u0131 Hira olmak \u00fczere kendisi de b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fayan Demet Akal\u0131n, 6 bu\u00e7uk y\u0131ll\u0131k evlili\u011fini ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn tek celsede sonland\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Bo\u015fanma ve hacizden sonra zor g\u00fcnler ge\u00e7iren Akal\u0131n, bu d\u00f6nemde deste\u011fini g\u00f6rmedi\u011fi dostlar\u0131n\u0131 da sosyal medya hesab\u0131ndan takipten \u00e7\u0131kard\u0131. Bunlar\u0131n ba\u015f\u0131nda da yak\u0131n dostu Fatih \u00dcrek yer ald\u0131. Akal\u0131n, s\u0131k s\u0131k bulu\u015farak zaman ge\u00e7irdi\u011fi \u00dcrek'i takipten \u00e7\u0131kard\u0131.,Demet'in hamlesinden sonra Fatih \u00dcrek de Akal\u0131n'\u0131 takipten \u00e7\u0131kard\u0131. Ancak Okan Kurt ve k\u0131zlar\u0131 Hira'n\u0131n hesaplar\u0131n\u0131 takip ediyor. Akal\u0131n, yak\u0131n dostu Fatih \u00dcrek'in sunuculu\u011funu yapt\u0131\u011f\u0131 'Gelinim Mutfakta' program\u0131na s\u00fcrpriz yaparak bir tepsi baklava g\u00f6t\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nBu d\u00f6nemde S\u0131la, Ebru G\u00fcnde\u015f, \u00d6zlem Y\u0131ld\u0131z ve I\u015f\u0131n Karaca ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc isim Demet Akal\u0131n'a destek oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n