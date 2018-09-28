Demet Akalın ile Alişan sosyal medya üzerinden birbirlerine girdi!

''Hayalim olsa bar\u0131\u015fmak gibi, ben uzatmamak i\u00e7in kestirip att\u0131m. O canl\u0131 yay\u0131n ve gazeteye konu\u015ftu. Hala b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m yerde bir arpa yol katetmemi\u015f, kay\u0131p de\u011fil."\r\n\r\n,Ge\u00e7en haftalarda Demet Akal\u0131n'\u0131n Ali\u015fan'a zeytin dal\u0131 uzatmas\u0131 sonras\u0131, bar\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. ,\u0130\u015fte o payla\u015f\u0131m...,Bunun \u00fczerine ise, Ali\u015fan da Instagram hesab\u0131ndan ''\u0130\u00e7indeki, k\u00f6t\u00fcl\u00fck, pislik, fesatl\u0131k hi\u00e7bir zaman bitmemi\u015f. H\u00e2l\u00e2 b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m yerdesin'' diye yazd\u0131.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan Ali\u015fan, ''Bar\u0131\u015fmak i\u00e7in zeytin dal\u0131 de\u011fil, arazisi yetmez o s\u00f6yledi\u011fi s\u00f6zleri unutmaya\u2026 ,Kesinlikle bar\u0131\u015fma s\u00f6z konusu de\u011fil. Alt\u0131 sene \u00f6nce niye kavga etti\u011fimizi bile hat\u0131rlam\u0131yorum'' demi\u015fti.\r\n\r\n,Bu a\u00e7\u0131klaman\u0131n ard\u0131ndan bir takip\u00e7isi Demet Akal\u0131n'a, "Ali\u015fan'la bar\u0131\u015fmamana sevindim" diye yazd\u0131. ,Demet Akal\u0131n ise \u015fu cevab\u0131 verdi: ,.,Bir d\u00f6nem olduk\u00e7a yak\u0131n arkada\u015f olan Demet Akal\u0131n ile Ali\u015fan 2012 y\u0131l\u0131nda kavga edip k\u00fcsm\u00fc\u015ft\u00fc.