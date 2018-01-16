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15 Temmuz Destanı
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POLİTİKA
-
Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya net mesaj
DÜNYA
-
İran açık açık uyardı: ABD, askerlerini Suriye'den çeksin
GÜNDEM
-
Suriye sınırına 40 araçlık askeri sevkiyat
SPOR
-
Carrasso'nun Galatasaray macerası kısa sürdü
YAŞAM
-
Belediye otoparkında bebek bulundu
GÜNDEM
-
Çamlıca Kulesi'nde anten yükselmeye başladı
MAGAZİN
-
Ünlü sunucu Eda Pera Küçük’ün sosyal medya hesabından yardım çığlığı
GÜNDEM
-
Trabzon’da pistten çıkan uçak 1.5 metre daha denize kaydı
SPOR
-
Ronaldo itiraf eti: İngiltere'ye dönüyorum
DÜNYA
-
Kolombiya’da köprü çöktü: 10 ölü
MAGAZİN
-
Filiz Aker'in yeğeninde şaşırtan açıklamalar
DÜNYA
-
Helikopterle hükûmet binalarını vurmuştu, öldürüldü!
GÜNDEM
-
Uçağın inişi sırasında pistte herhangi bir sorun yokmuş
EKONOMİ
-
'Türkiye, Travelex'in en büyük ve en hızlı büyüyen pazarları arasında'
GÜNDEM
-
Sümela Manastırı’nı Amerikan askerleri yağmalamış
GÜNDEM
-
"Elektrikte usulsüz faturanın hesabı sorulacak"
SPOR
-
Bayrampaşaspor’da Cafer Aydın dönemi!
DÜNYA
-
Katar'dan BAE uçağının taciz edildiği iddiasına yalanlama
GÜNDEM
-
Balıkesir'de El Nusra operasyonu, 3 kişi tutuklandı
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Ramazan
Demet Akalın'ın çoraplarını gören şaştı kaldı
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Demet Akalın, Amerikalı yıldızların izinden gidiyor.
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