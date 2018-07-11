Demet Akalın'ın erkek hayranlarından şaşırtan isteği

Demet Akal\u0131n'\u0131 istedi\u011fi hayranlar\u0131n\u0131 \u015foke etti.,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Demet Akal\u0131n, sahne ald\u0131\u011f\u0131 Bodrum\u2019da hayranlar\u0131na unutulmaz bir gece ya\u015fatt\u0131. Akal\u0131n sahne ald\u0131\u011f\u0131 mekanlarda \u00f6n masalarda hep erkeklerin oturdu\u011funu ifade ederek, \u201c\u00d6n taraflarda hi\u00e7 bayan g\u00f6remeyecek miyiz, hepsi karde\u015fim olsun ama bayanlar da \u00f6n masalarda olsun\u201d dedi. \r\nBodrum G\u00fcmbet barlar soka\u011f\u0131nda bulunan Pasha kul\u00fcpte konser veren \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Demet Akal\u0131n, sevilen \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 seslendirdi. Akal\u0131n\u2019\u0131n s\u00f6yledi\u011fi \u015fark\u0131lara hep bir a\u011f\u0131zdan e\u015flik eden tatilciler g\u00f6n\u00fcllerince e\u011flendi. Sahnedeki enerjisiyle dikkat \u00e7eken Demet Akal\u0131n, \u015fark\u0131 aralar\u0131nda hayranlar\u0131 ile sohbet etti. ,Hayranlar\u0131na tak\u0131lmay\u0131 da ihmal etmeyen Akal\u0131n, \u00f6n masalarda oturan erkekleri g\u00f6r\u00fcnce esprili bir dille \u201c\u015eu \u00f6n masalarda bir g\u00fcn bir bayan g\u00f6remeyecek miyim? Hepsi karde\u015fim olsun ama bayanlar da olsun\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n,Demet Akal\u0131n\u2019\u0131n konserini dinlemeye gelen hayranlar\u0131 Pasha kul\u00fcbe s\u0131\u011fmay\u0131nca kap\u0131dan dinlemek zorunda kald\u0131. Bin 500 ki\u015filik olan mekana 2 bin ki\u015fi al\u0131n\u0131nca Akal\u0131n konserinde izdiham ya\u015fand\u0131. Demet Akal\u0131n\u2019\u0131n bol bol foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekmek isteyen hayranlar\u0131 ise birbirleriyle yar\u0131\u015ft\u0131. Okan Kurt ise e\u015fi Demet Akal\u0131n\u2019\u0131 yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131. Bir an olsun e\u015finden g\u00f6z\u00fcn\u00fc ay\u0131rmayan Kurt, Akal\u0131n\u2019\u0131n baz\u0131 \u015fark\u0131lar\u0131na e\u015flik etmeyi de ihmal etmedi. ,Hayranlar\u0131na \u2018bug\u00fcn do\u011fum g\u00fcn\u00fc, evlilik y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc olan var m\u0131?\u2019 diye soran Akal\u0131n, hayranlar\u0131ndan baz\u0131lar\u0131 el kald\u0131r\u0131nca, \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 \u2018n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131n\u0131 istedi. Mekanda e\u011flenen gen\u00e7lerden biri yan\u0131ndaki k\u0131z arkada\u015f\u0131na evlilik teklifi yapaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemesi \u00fczerine ise Demet Akal\u0131n gen\u00e7leri sahneye \u00e7a\u011f\u0131rarak, \u2018y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn var m\u0131\u2019 diye sordu. Gen\u00e7, y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcm yok deyince, Akal\u0131n, \u2018k\u0131z bu seni kand\u0131r\u0131yor, sak\u0131n ha\u2019 diyerek hayranlar\u0131na tak\u0131ld\u0131. \r\n