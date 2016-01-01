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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Demet Akalın’ın eşine haciz şoku

Demet Akalın’ın eşine haciz şoku
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Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyor. Kurt Ailesi’nin sahip olduğu Martaş Lojistik’e bağlı TIR’lara haciz konuldu. Yaşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete yük veren çok sayıda büyük firma ise Martaş ile yollarını ayırdı. Bankalara 100 milyon lira civarı borcu bulunduğu öğrenilen Martaş adına açıklama yapan şirket avukatı ise "Sıralı bir şekilde şirketin bütün mal varlıgı ile borçların tamamı kapatılacaktır" açıklaması yaptı. Şirketin yaşadığı mali darboğazın gerisinde ise, zorlu piyasa koşulları, yoğun rekabet ve yönetimsel hataların olduğu kaydediliyor.

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