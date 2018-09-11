Demet Akalın'ın evinde haczedilen eşyalar ortaya çıktı

D\u00fcn yap\u0131lan haciz i\u015fleminin gerisinde ise, Kurt Ailesi\u2019ni ait Marta\u015f Lojistik ve ba\u011fl\u0131 \u015firketlerin bor\u00e7lar\u0131 yer al\u0131yor.\r\n\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 Demet Akal\u0131n ve Okar Kurt\u2019un Beykoz\u2019da ya\u015fad\u0131klar\u0131 villada d\u00fcn haciz i\u015flemi yap\u0131ld\u0131. ,Saatler s\u00fcren haciz i\u015flemi sonras\u0131 kamyonlara y\u00fcklenen e\u015fyalar aras\u0131nda, tablolar, televizyonlar, klimalar ve koltuk tak\u0131mlar\u0131 da yer ald\u0131.\r\n\r\n,G\u00fcndeme gelen haciz i\u015flemi sonras\u0131 Demet Akal\u0131n, 6 y\u0131l \u00f6nce evlendi\u011fi e\u015fi Okan Kurt\u2019dan bo\u015fanma karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Bankalara ve piyasaya olan 150 milyon liray\u0131 a\u015fk\u0131n bor\u00e7 nedeni ile alacakl\u0131 konumdaki Turkuaz Petrol \u00dcr\u00fcnleri A\u015e avukatlar\u0131 haciz i\u015flemini ge\u00e7en 6 Temmuz\u2019da yapt\u0131.\r\n\r\n,Tutanak alt\u0131na al\u0131nan e\u015fyalar villada \u00e7al\u0131\u015fan K. B.\u2019ye yeddi emin olarak teslim edildi.\r\n\r\n,Demet Akal\u0131n ise, bu haciz i\u015flemine itiraz etti. \u0130tiraz\u0131n gerek\u00e7esini ise, haczedilen e\u015fyalar\u0131n Demet Akal\u0131n\u2019a ait oldu\u011fu olu\u015fturdu.\r\n\r\n,Alacakl\u0131 \u015firket avukat\u0131 Mustafa B\u00fcy\u00fckba\u015f ise, haczin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 villay\u0131 Okan Kurt\u2019un ofis olarak kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00e7e\u015fitli kurumlardan gelen bir dizi evra\u011f\u0131n bu adrese g\u00f6nderildi\u011fini tespit etti.\r\n,Alacakl\u0131 bir akaryak\u0131t da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketinin, Okan Kurt ve ailesine ait \u015firketlerin borcu nedeni ile yap\u0131lan haciz i\u015fleminin tutanaklar\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131.\r\n,Demet Akal\u0131n\u2019\u0131n itiraz\u0131n\u0131 \u0130stanbul 1. \u0130cra Hukuk Mahkemesi karara ba\u011flad\u0131. ,Mahkeme 6 Eyl\u00fcl\u2019de verdi\u011fi kararda, Akal\u0131n\u2019\u0131n itiraz\u0131n\u0131 reddetti; haczin devam\u0131na karar verdi.\r\n\r\n,Mahkemenin verdi\u011fi bu karar sonras\u0131, d\u00fcn yeniden villaya gidildi. ,\u00c7ilingir vas\u0131tas\u0131 ile gidilen villada daha \u00f6nce tutanak alt\u0131na al\u0131nan e\u015fyalar kamyonlara y\u00fcklenerek yeddi emin deposuna konuldu.\r\n\r\n,\u0130\u015fte, Demet Akal\u0131n\u2019\u0131n avukat\u0131 Nezih K\u00f6k\u2019\u00fcn de imzas\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan haciz tutana\u011f\u0131na g\u00f6re haczedilen o e\u015fyalar\u0131n listesi:\r\n\r\n,4 ADET LCD TELEV\u0130ZYON VE SEHPA\r\n\r\n,6 K\u0130\u015e\u0130L\u0130K YEMEK MASASI VE 4 SANDALYES\u0130\r\n\r\n,2 ADET KOLTUK TAKIMI\r\n\r\n,6 K\u0130\u015e\u0130L\u0130K YEMEK MASASI VE 6 SANDALYES\u0130\r\n\r\n,12 K\u0130\u015e\u0130L\u0130K YEMEK MASASI VE 12 ADET SANDALYE\r\n\r\n1 ADET \u00c7AMA\u015eIR MAK\u0130NES\u0130\r\n\r\n2 ADET KURUTMA MAK\u0130NES\u0130\r\n\r\n,6 ADET KL\u0130MA\r\n\r\n6 ADET MUHTEL\u0130F EBATLARDA TABLO\r\n\r\n5 ADET MUHTEL\u0130F EBATLARDA AV\u0130ZE\r\n\r\n