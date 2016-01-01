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Ramazan
Demet Akalın'ın kayınbiraderi gözaltına mı alındı?
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'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Bircan Bali, şarkıcı Demet Akalın'ın kayınbiraderinin evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındığını söyledi.
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