Demet Akalın’ından korkutan haber

Sosyal medyas\u0131ndan duyurdu.,Konser i\u00e7in Adana\u2019dan Mu\u011fla\u2019n\u0131n Bodrum il\u00e7esine giden Demet Akal\u0131n\u2019\u0131n, bindi\u011fi u\u00e7akta bir yolcunun \u2018\u00e7antamdan bomba var\u2019 demesi \u00fczerine korku dolu anlar ya\u015fand\u0131.\r\n,Mersin\u2019de 1 g\u00fcn \u00f6nce verdi\u011fi konserin ard\u0131ndan Adana\u2019dan u\u00e7akla Bodrum\u2019a gidecek olan Demet Akal\u0131n, bindi\u011fi u\u00e7akta zor anlar ya\u015fad\u0131. ,Bir yolcunun \u2018\u00e7antamda bomba var\u2019 demesi \u00fczerine polis ekipleri harekete ge\u00e7ti. ,\u0130smi \u00f6\u011frenilemeyen yolcunun \u00e7antas\u0131n\u0131 arayan polisler bomba olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. ,Zehir zemberek s\u00f6zlerle sinirini dile getirdi.,\u015eahs\u0131n \u015faka yapt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. \u0130smi \u00f6\u011frenilemeyen yolcunun u\u00e7aktan indirilerek g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli, G\u00f6lc\u00fck'de do\u011fan Demet Akal\u0131n ilk\u00f6\u011fretim ve lise \u00f6\u011frenimini G\u00f6lc\u00fck'te bitirdi. G\u00f6lc\u00fck Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun oldu.\r\n\r\n,\u0130lkokul y\u0131llar\u0131nda gazeteci ya da \u00f6\u011fretmen olma hayalleri kurard\u0131. O zamanki \u00dcniversite s\u0131nav\u0131 \u015fartlar\u0131 g\u00fcn\u00fcm\u00fcze g\u00f6re daha zor oldu\u011fu i\u00e7in hayalleri suya d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Demet Akal\u0131n'dan korkutan haber az \u00f6nce geldi.,Ne yapaca\u011f\u0131m ne yapaca\u011f\u0131m diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken annesinin elinden tutmas\u0131yla solu\u011fu Ya\u015far Alptekin'in Mankenlik kursunda ald\u0131 ve arkas\u0131 geldi...\r\n\r\n,1990 senesinde Mayo G\u00fczeli se\u00e7ildi. Ard\u0131ndan Ne\u015fe Erberk ajansda mankenlik yapmaya ba\u015flad\u0131. ,Hani o zamanlarda mankenlik ciddi ve iyi bir meslekti. B\u00fcy\u00fck performansla mesle\u011fini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken bir g\u00fcn sesinin g\u00fczelli\u011finin fark\u0131na vard\u0131 ve mankenlikte zirvedeyken "hadi bir de \u015fark\u0131 s\u00f6yliyim" dedi ve en iyi gazinolarda dev isimlerin kadrosunda ba\u015flad\u0131 yeni mesle\u011fini icra etmeye..\r\n,<p><strong><a href=\r\nhttp:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/demet-akalin-in-ucaginda-korku-dolu-anlar-yasandi-21137.aspx rel="nofollow" style="box-sizing: \r\nborder-box; vertical-align: top; background-color: rgb(231, 231, 231); \r\ncolor: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; outline: 0px; border-color: rgb(78, 61, 129) \r\n!important; transition: 0.2s; padding: 0px 2px; margin: 0px -2px; border-bottom-style: solid; \r\nborder-bottom-width: 1px;" target="_blank"><span style="color:#000000">Demet Akal\u0131n\u2019\u0131n u\u00e7a\u011f\u0131nda korku dolu anlar ya\u015fand\u0131 t\u0131kla izle <\/span><\/a><\/strong><\/p>\r\n,Demet Akal\u0131n ise olay an\u0131n\u0131 videoya \u00e7ekerek sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131. \r\n\r\n