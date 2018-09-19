Demet Akalın: Okan'ın evde bir çöpü bile yok

Okan Kurt'un evde bir \u00e7\u00f6p\u00fc bile yok. ,Okan'la tek ba\u011f\u0131m\u0131z Hira. Onun i\u00e7in de dad\u0131s\u0131yla ileti\u015fime ge\u00e7iyor, benimle de\u011fil. ,Okan Kurt, Hira'y\u0131 bak\u0131c\u0131s\u0131 e\u015fli\u011finde g\u00f6r\u00fcyor. ,Biten bir \u015fey i\u00e7in hayat\u0131mda bir \u015fey yapaca\u011f\u0131m, art\u0131k konu\u015fmayaca\u011f\u0131m, ben o sayfay\u0131 kapatt\u0131m" dedi.,Okan'la bir otelde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\u011fim iddia edilmi\u015fti. Onlar yalan.,Konserden konsere ko\u015fturuyorum. \u0130craya giren e\u015fyalar\u0131m geri geliyor. ,Demet Akal\u0131n, canl\u0131 yay\u0131nda \u015fu a\u00e7\u0131klamalarda bulundu:\r\n\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 Demet Akal\u0131n bir televizyon program\u0131nda \u00f6zel a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Kayseri'de sahne ald\u0131\u011f\u0131m konser, yaz ba\u015f\u0131ndan beri belli olan bir konserdi. ,Okan'la bo\u015fand\u0131ktan sonra hi\u00e7 g\u00f6r\u00fc\u015fmedik. ,Okan Kurt'un abisinin Beykoz'daki l\u00fcks villay\u0131 ofisi gibi g\u00f6sterdi\u011fi i\u00e7in Demet Akal\u0131n'\u0131n evine ge\u00e7en hafta icra gelmi\u015fti.\r\n\r\n,"\u0130nsanlar beni rahat b\u0131raks\u0131nlar ben iyiyim. ,.