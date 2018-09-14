Demet Akalın tek tek açıkladı!

Okan Kurt ile 6 y\u0131ll\u0131k evlili\u011fini tek celsede bitiren Demet Akal\u0131n, sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn evine gelen icra memurlar\u0131na tepki g\u00f6sterdi. ,\u0130cra memurlar\u0131n\u0131n kopard\u0131\u011f\u0131 hortumlar nedeniyle evini su bast\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n, sosyal medya hesab\u0131ndan yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 mesaj dikkati \u00e7ekti.\r\n,Bo\u015fanma haberiyle g\u00fcndemden d\u00fc\u015fmeyen Demet Akal\u0131n, d\u00fcn \u0130stanbul'da etkili olan sa\u011fanak ya\u011fmur sonras\u0131 evini su bast\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyururken, haciz i\u015flemi s\u0131ras\u0131nda evine zarar verildi\u011fini iddia etti. \r\n\r\n,Nerede \u00e7ocuk, nerede Aile Mahkemesi? Nerede benim hakk\u0131m?" ifadelerini kulland\u0131. , Ben size ricam etttim 'Hira'n\u0131n ilk okul g\u00fcn\u00fc girmeyin odas\u0131na' dedim. 'TV, klima ne varsa alaca\u011f\u0131z' dediniz! ,Ben size o g\u00fcn kendi ellerimle \u00e7ay servisi yapt\u0131m, m\u00fcd\u00fcre g\u00fcvendim \u00e7ektim \u00e7\u0131kt\u0131m evden k\u0131z\u0131mla! Bu evi bu hale getirecek ben size ne yapt\u0131m? Soruyorum ne yapt\u0131m? ,Sizin derdiniz ben de\u011filim, bor\u00e7lunuz da ben de\u011filim! O 'formalite bo\u015fand\u0131' diyenlerin hepsini y\u00fcce Rabbbime havale ediyorum! ,Instagram'da evinin foto\u011fraf\u0131n\u0131 yay\u0131nlayan \u015fark\u0131c\u0131, "\u015eimdi size ne diyeyim ben! Gelen avukat gelen icra m\u00fcd\u00fcr\u00fc hakk\u0131n\u0131zda su\u00e7 duyusuru yapaca\u011f\u0131m! ,\u015eu s\u00f6kemedi\u011finiz kopard\u0131\u011f\u0131n\u0131z hortumlar... Bu ya\u011fmurda evi su bast\u0131! Kurutma makinalar\u0131n\u0131 da alm\u0131\u015fs\u0131n\u0131z cocu\u011fumun e\u015fyalar\u0131 peri\u015fan! ,Bor\u00e7lu beyefendiye do\u011fum yapan \u00e7ocu\u011funa k\u0131z\u0131m\u0131n alt\u0131nlar\u0131ndan g\u00f6t\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc ko\u015ftura ko\u015ftura babas\u0131!