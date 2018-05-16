Demet Evgar, talihsiz bir kaza geçirdi

.,\u0130\u015fte yap\u0131lan o a\u00e7\u0131klama: \u201c39 Basamak etkinli\u011fi hakk\u0131nda \u00f6nemli bilgilendirme! 16 ve 17 May\u0131s 2018 tarihinde Zorlu Performans Sanatlar\u0131 Merkezi\u2019nde ger\u00e7ekle\u015fmesi planlanan 39 Basamak etkinlikleri, Demet Evgar\u2019\u0131n ge\u00e7irdi\u011fi kaza sebebiyle ayak parma\u011f\u0131nda k\u0131r\u0131k olu\u015fmas\u0131ndan dolay\u0131 18 ve 19 Haziran 2018 tarihlerine ertelenmi\u015ftir.",\u201839 Basamak\u2019 isimli tiyatro oyununda da rol alan Evgar\u2019\u0131n ge\u00e7irdi\u011fi kaza sonucu ayak parma\u011f\u0131 k\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Evgar, rol ald\u0131\u011f\u0131 oyunun hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamay\u0131 sayfas\u0131na ta\u015f\u0131d\u0131. \r\n\r\n,Kaza ge\u00e7iren Evgar'\u0131n set ve oyunu ertelendi.\r\n\r\n,Star TV\u2019de yay\u0131nlanan Avlu dizisinde Deniz karakterini oynayan Demet Evgar, talihsiz bir kaza ge\u00e7irdi.