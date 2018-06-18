Demirtaş, HDP'nin ikinci tur kararını açıkladı

Edirne Cezaevi\u2019nde tutuklu bulunan Demirta\u015f, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminin ikinci turu yap\u0131lmas\u0131 durumunda HDP'nin ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,HDP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f, \u201c2. turda kesinlikle boykot vb. bir tutumumuz olmayacak. ,Demokratik bir uzla\u015fma \u00e7er\u00e7evesinde 2. turda da \u015fimdiki gibi se\u00e7im kampanyam\u0131z\u0131 h\u0131z kesmeden s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,HDP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Demirta\u015f, 24 Haziran se\u00e7imlerinin ikinci tura kalmas\u0131 h\u00e2linde partinin karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.