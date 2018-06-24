Demirtaş'ın eşi oyunu kullandı

.,Edirne F Tipi Kapal\u0131 Cezaevi\u2019nde ter\u00f6r su\u00e7undan tutuklu bulunan HDP\u2019nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131n e\u015fi Ba\u015fak Demirta\u015f oyunu kulland\u0131.\r\n,Ba\u015fak Demirta\u015f, daha sonra cezaevinde bulunan e\u015fini ziyaret etmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131.,Edirne F Tipi Cezaevi\u2019nde tutuklu bulunan HDP\u2019nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131n e\u015fi Ba\u015fak Demirta\u015f, oyunu PKK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n hedefi olan noktalardan Diyarbak\u0131r'\u0131n Kayap\u0131nar il\u00e7esi Kayap\u0131nar \u0130lkokulu'nda kulland\u0131.\r\n