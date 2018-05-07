Demirtaş'tan 'ittifak' çağrısı

HDP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f, tutuklu bulundu\u011fu Edirne Cezaevi'nden avukatlar\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,Demirta\u015f, tek sol cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n kendisi oldu\u011funu s\u00f6ylerken \u015fu ifadeleri kulland\u0131.\r\n\r\n,"Her iki sa\u011f ittifak nereye kadar bizi yok saymaya devam edecek, hep birlikte g\u00f6rece\u011fiz. Tek sol aday ve ittifak g\u00fcc\u00fc olarak ben ve partim HDP her ko\u015fulda b\u00fct\u00fcn ezilenlerin \u00e7\u0131karlar\u0131n\u0131 savunmaya ve kazan\u0131mlar\u0131 i\u00e7in m\u00fccadele etmeye devam edece\u011fiz."\r\n\r\n,Se\u00e7imlerin ikinci tura kalmas\u0131 durumunda adaylardan birinin kendisi olaca\u011f\u0131n\u0131 iddia eden Demirta\u015f \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n\r\n,"Umar\u0131m kaliteli, toplum ad\u0131na yararl\u0131, kutupla\u015fmay\u0131 azaltan bir se\u00e7im d\u00f6nemi ya\u015far\u0131z. Tabii adaylar meydanlardayken ben h\u00fccrede olaca\u011f\u0131m. \u0130kinci turda di\u011fer b\u00fct\u00fcn adaylar\u0131n deste\u011fini bekliyorum."\r\n,"Say\u0131n \u0130nce, Say\u0131n Ak\u015fener ve Say\u0131n Karamollao\u011flu ikinci turda beni desteklerse, hep birlikte \u00fclkede demokratik bir y\u00f6netim ve adaletli bir sistem in\u015fa edebiliriz."