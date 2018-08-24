Demirtaş umudunu kaybetti! Avukata bakın ne sordu

Demirta\u015f umudunu kaybetti! ,PKK'n\u0131n siyasi aya\u011f\u0131 HDP'nin tutuklu eski e\u015f genel ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f, kendisini ziyaret eden avukat Cihat Duman'a, ,Avukata bak\u0131n ne sordu...,"Neden umut forumlar\u0131 d\u00fczenlemiyor ayd\u0131nlar?" diye sordu.,Yasin B\u00f6r\u00fc cinayetinin azmettiricisi, HDP'nin tutuklu eski e\u015f genel ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f, umudunu kaybetti, umut forumlar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131.,CEZAEV\u0130NDE Z\u0130YARET ETT\u0130LER,Yazar Ay\u015feg\u00fcl T\u00f6zeren, Vivet Kanetti, Belma F\u0131rat ve avukat Cihat Duman ile Bilal Altan, Edirne Cezaevi\u2019nde tutuklu bulunan eski Demirta\u015f\u2019\u0131 ziyaret etti.,'UMUT FORUMLARI' \u0130STED\u0130,Ziyareti ki\u015fisel Twitter hesab\u0131ndan duyuran T\u00f6zeren, \u201cVivet Kanetti, Belma F\u0131rat, Cihat Duman ve Bilal Altan ile birlikte Edirne Cezaevi\u2019ne gittik. Cihat Duman, Selahattin Demirta\u015f ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Demirta\u015f, g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde, \u2018Neden umut forumlar\u0131 d\u00fczenlemiyor, ayd\u0131nlar\u2019 diye sormu\u015f...\u201d mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.