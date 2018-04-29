Deniz Baykal aday olacak mı?

24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyenlerin başvuru işlemleri devam ederken, ana muhalefet partisinin aday listesinde yer alıp almayacağı merak edilen en önemli isimlerden biri de CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal. Baykal’ın halen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmesi adaylık süreciyle ilgili birçok senaryoyu gündeme taşırken, bu senaryolardan en dikkat çekici olanı öğretim üyesi olarak görev yapan kızı Aslı Baykal’ın kendisi yerine aday gösterileceğine ilişkindi.