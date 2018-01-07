Deniz Baykal’ın sandalyesi boş bırakıldı

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15 Temmuz Destanı
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DÜNYA
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Gazze'de Refah Sınır Kapısı'nın açılması için gösteri yapıldı
DÜNYA
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Doğu Guta'da son 2 günde 18 sivil öldü
DÜNYA
-
2017'de 3 bin 617 Filistinli gözaltına alındı
SPOR
-
Galatasaray’da 2 isim kadro dışı
SPOR
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Fikret Orman’a büyük ilgi
POLİTİKA
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek rakamlarla cevap verdi
YAŞAM
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Hatay'da soba gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti
SPOR
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Sarıyer'de Saffet Akkoyun yeniden başkan
YAŞAM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı
DÜNYA
-
'Ahmedinejad tutuklandı' iddiası
SPOR
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Basketbolda ’yola devam’ kararı alındı
EKONOMİ
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Taşeron işçiye kadro sınavında ne sorulacak? (Taşeron Kadro Başvuruları Son Gün Ne Zaman Bitecek)
SAĞLIK
-
Canan Karatay: Kelle paça ye, botoksa ihtiyacın kalmaz
GÜNDEM
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İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevini bir gün sonra iade etti
T-Otomobil
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Tesla, Hummer’a kafa tutarsa
TEKNOLOJİ
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WhatsApp, tüm kişileri göster özelliğini kaldırdı | WhatsApp kişiler nerede? ( WHATSAPP NE OLDU?)
POLİTİKA
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Başbakan Yıldırım, Borisov onuruna yemek verdi
SAĞLIK
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Doğal tüp bebek yöntemi ne? (Tüp bebekte yeni yöntemler)
GÜNDEM
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Deniz Baykal’ın sandalyesi boş bırakıldı
DÜNYA
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Esad rejimi geçen yıl 6 binden fazla varil bombası kullandı
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Ramazan
Deniz Baykal’ın sandalyesi boş bırakıldı
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CHP Antalya örgütünde mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem, eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer il başkanlığı için yarıştı.
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