Deniz Baykal, İnce ve Kılıçdaroğlu'nu uyardı

CHP'nin eski genel ba\u015fkan\u0131 Deniz Baykal, partide ya\u015fananlara ili\u015fkin "\u0130\u00e7 hesapla\u015fmalar kenara b\u0131rak\u0131lmal\u0131" yorumunda bulundu.\r\n,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile Muharrem \u0130nce aras\u0131nda ya\u015fanan koltuk sava\u015f\u0131na Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan ilk yorum geldi.\r\n\r\n,Tedavisi devam eden Deniz Baykal, parti i\u00e7erisindeki i\u00e7 hesapla\u015fman\u0131n noktalanmas\u0131 gerekti\u011fine i\u015faret etti.,Baykal, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "Parti i\u00e7indeki kurultay, de\u011fi\u015fim gibi s\u0131cak tart\u0131\u015fmaya katk\u0131 yapmak istemiyorum. Bir an \u00f6nce i\u00e7 hesapla\u015fma bir kenara b\u0131rak\u0131lmal\u0131. Ben i\u00e7erideki tart\u0131\u015fmay\u0131 a\u015fmaya katk\u0131 yapma konumunda olmay\u0131 tercih ediyorum. ,"\u00d6NCE \u00dcLKE GEL\u0130R"\r\n,\u00d6nce \u00fclke gelir. Her se\u00e7imde siyasi partiler a\u00e7\u0131s\u0131ndan se\u00e7menden al\u0131nacak dersler olur ve de\u011ferlendirilir elbet."\r\n\r\n,"\u0130\u00c7 HESAPLA\u015eMA B\u0130TS\u0130N"\r\n