Deniz kenarında bulup eve getirdi! Gece görünce...

Mersin'in Erdemli il\u00e7esinde 12 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011fu buldu\u011fu ta\u015f\u0131n g\u00f6kta\u015f\u0131 oldu\u011funu ileri s\u00fcrerek incelenmesini istedi.\r\n,Mersin'in Erdemli il\u00e7esinde 12 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011fu buldu\u011fu ta\u015f\u0131n g\u00f6kta\u015f\u0131 oldu\u011funu ileri s\u00fcrerek incelenmesini istedi. Ortaokul \u00f6\u011frencisi 12 ya\u015f\u0131ndaki Rana \u00c7ak\u0131r deniz kenar\u0131nda ilgin\u00e7 bir ta\u015f buldu\u011funu belirterek, daha \u00f6nce bulduklar\u0131mdan \u00e7ok daha farkl\u0131 olan bu ta\u015f\u0131n g\u00f6kta\u015f\u0131 olabilece\u011fini, kendince yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmadan bu sonuca vard\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n,Kendisinin bir ta\u015f koleksiyonu bile yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak annesinin zaman zaman buna tepki g\u00f6sterip ta\u015flar\u0131 att\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan \u00c7ak\u0131r, "Ancak annem bile bu ta\u015f\u0131 ilgi \u00e7ekici olarak buldu. Karanl\u0131kta bile geceleri fosforlu kalem olur ya onun gibi parl\u0131yor ama sim d\u00f6k\u00fclm\u00fc\u015f gibi parl\u0131yor. \u0130nternetten de buna g\u00f6re ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131k. Buna benzer birka\u00e7 tane g\u00f6kta\u015f\u0131 oldu\u011fu fark ettik internet \u00fczerinden de bilgi edindim" dedi. \r\n\r\n,Kendisinin bu ta\u015fa 'g\u00f6kta\u015f\u0131' dedi\u011fini ifade eden \u00c7ak\u0131r, "G\u00f6kta\u015f\u0131na daha \u00e7ok benziyor. Zekan sahilde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yaparken buldum. Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f esnas\u0131nda dikkatimi \u00e7ekti. Farkl\u0131 renkli ta\u015flarda dikkatimi \u00e7ekiyordu, al\u0131yordum ama annem at\u0131yordu. Annemde bu ta\u015f\u0131 ilgin\u00e7 buldu. Biz yetkililerden bu ta\u015f\u0131 incelemelerini istiyoruz. Yine g\u00f6kta\u015f\u0131 yukar\u0131dan \u00e7arp\u0131\u015farak indi\u011fi i\u00e7in ta\u015f\u0131n \u00fczerinde yan\u0131k izleri var. Di\u011fer toplad\u0131\u011f\u0131m ta\u015flardan \u00e7ok daha ilgin\u00e7. Ben buldu\u011fum bu ta\u015f\u0131n incelenmesini istiyorum. E\u011fer g\u00f6kta\u015f\u0131 olursa \u00e7ok mutlu olurum" diye konu\u015ftu. \r\n\r\nTa\u015f\u0131n 320 gram oldu\u011funu s\u00f6yleyen \u00c7ak\u0131r, "Ayn\u0131 boyuttaki normal ta\u015flardan daha a\u011f\u0131r. Ayn\u0131 boyutta bir tane daha ta\u015f ald\u0131m. O buna g\u00f6re daha hafif oldu. Bu ona g\u00f6re daha a\u011f\u0131r \u00e7\u0131kt\u0131" dedi. \r\nAnne Ebru \u00c7ak\u0131r ise, "K\u0131z\u0131m\u0131n ta\u015flara kar\u015f\u0131 merak\u0131 var. \u00c7ocuklarla sahilde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yaparken buldu\u011fu bu ta\u015f \u00f6b\u00fcrlerine g\u00f6re \u00e7ok farkl\u0131 geldi bana. Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131m\u0131za g\u00f6re bunun g\u00f6kta\u015f\u0131 olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bu ta\u015f\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131p incelenmesini istiyorum, yetkililerden yard\u0131m istiyoruz bu konuda" \u015feklinde konu\u015ftu.