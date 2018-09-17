Deniz kenarındaki hayvan ölüsü görenleri şoke etti

M\u00fcrefte sahilinde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe \u00e7\u0131kan M\u00fczeyyen G\u00fcrkan, deniz kenar\u0131nda hayvan \u00f6l\u00fcs\u00fc oldu\u011fu ihbar\u0131nda bulundu. ,Hayvan \u00f6l\u00fcs\u00fc, Jandarma ekipleri ve \u015eark\u00f6y Belediyesi g\u00f6revlilerince deniz kenar\u0131ndan k\u0131y\u0131ya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,\u0130ncelenmek \u00fczere Tekirda\u011f G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince olay yerinden g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n